В Совфеде предлагают блокировать иностранные СМИ за нарушение законов РФ

Андрей Климов © klimov342.ru

Совет Федерации рассматривает законодательные инициативы, которые позволят блокировать русскоязычные иностранные СМИ, нарушившие российское законодательство.

Об этом сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает ТАСС.

Он заявил о необходимости «обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом, обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах».

«При несоблюдении законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России», — добавил Климов.

По его словам, в Совфеде также рассматривается вопрос о наделении Министерства юстиции правом проводить расследование для выяснения источников финансирования СМИ, зарегистрированных на территории России.

«В случае если будут найдены источники иностранного финансирования и [признаки] деятельности в интересах иностранного государства, обязать такие СМИ отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах», — пояснил сенатор, уточнив, что эти рекомендации были подготовлены по итогам прошедшей во вторник закрытой части заседания комиссии.

Временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ была образована постановлением Совфеда 14 июня. В задачи комиссии входят сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ и правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела страны, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области.

Помимо Андрея Климова в состав комисси вошли еще девять членов Совфеда. Комиссия должна проводить заседания не реже одного раза в квартал, также предполагается проведение заседаний рабочих групп, слушаний и круглых столов по отдельным вопросам.

О деятельности комиссии ее глава рассказал 27 июня на своем сайте. В частности, он считает, что «настало время подумать о создании своеобразной "ЧЕРНОЙ КНИГИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА"». «В ней можно было бы проанализировать факты, способы и последствия наглой интервенции во внутренние дела суверенных государств. Начать можно с главного инициатора этой преступной политики — США», — пишет Климов.



