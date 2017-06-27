Преподаватели «Вышки» отказались от сотрудничества с МГЮА

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Коллектив кафедры конституционного и административного права НИУ ВШЭ отказался участвовать в каких-либо мероприятиях в здании Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина (МГЮА), пока там находится мемориальная доска, посвященная выступлению Сталина.

Текст обращения к ректору МГЮА Виктору Блажееву опубликовал в своем фейсбуке заместитель заведующего кафедрой конституционного и административного права НИУ ВШЭ профессор Илья Шаблинский.

«На днях нас поразило известие о том, что в здании МГЮА им. О.Е. Кутафина повешена мемориальная доска, посвященная выступлению Сталина. — говорится в обращении. — Мы — коллектив кафедры конституционного и административного права НИУ "Высшая школа экономики" — не собираемся давать оценки этому и просто хотим заявить, что пока эта доска висит в здании МГЮА, ни один сотрудник кафедры не будет участвовать в научных и иных мероприятиях, проводимых Академией».

Мраморная доска с надписью о том, что в июне 1924 года «в этом зале выступал Иосиф Виссарионович Сталин с докладом об итогах XIII съезда РКП(б)», появилась на стене центральной аудитории МГЮА около недели назад.

На днях о ее существовании стало известно профессору кафедры адвокатуры МГЮА Генри Резнику, который заявил об уходе из академии, назвав Сталина «могильщиком права».

Вскоре последовал комментарий пресс-центра МГЮА. Восстановление мемориальной доски, которую сняли в период разоблачения культа личности Сталина, в академии обосновали постановлением Совета министров РСФСР 1960 года.

Петицию на Change.org с требованием демонтировать памятную табличку о выступлении Сталина, установленную в МГЮА, подписали более 5,7 тысяч человек.



