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«Манеж» и МГУ подготовили лекционный курс «Всеобщая история искусств. XX век»

News_detailed_pictureВасилий Кандинский. Зимний пейзаж. 1909© Государственный Эрмитаж

17 июля в Гостином дворе в Москве откроется лекционный курс «Всеобщая история искусств. XX век», разработанный объединением «Манеж» совместно с кафедрой всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ.

Курс «Всеобщая история искусств. XX век» состоит из 10 лекций и затронет наиболее значимые имена и раскроет их влияние на последующее развитие искусства и культуры в целом.

Программа курса составлена с учетом проблематики учебных курсов, читаемых на отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ.

Лектор — кандидат искусствоведения, доцент кафедры семиотики и общей теории искусства МГУ Андрей Ковалев.

Расписание:

  • 17 июля — Василий Кандинский. Обустройство живописной Вселенной;
  • 24 июля — Пабло Пикассо. Что он сделал с «Авиньонскими девицами»?;
  • 31 июля — Михаил Ларионов и Наталья Гончарова. Открывать новое и новейшее;
  • 7 августа — Курт Швиттерс. Апология Мусора;
  • 14 августа — Казимир Малевич. Вперед, в супрематический Космос;
  • 21 августа — Владимир Татлин. Бригадир коммунистического пространства;
  • 28 августа — Марсель Дюшан. Все — в «Фонтане»;
  • 11 сентября — Александр Родченко. Ракурсы нового мира;
  • 18 сентября — Ман Рей. Фотография — взгляд изнутри;
  • 25 сентября — Сальвадор Дали. Значение усов в истории искусства ХХ века.
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