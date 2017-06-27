«Манеж» и МГУ подготовили лекционный курс «Всеобщая история искусств. XX век»

Василий Кандинский. Зимний пейзаж. 1909 © Государственный Эрмитаж

17 июля в Гостином дворе в Москве откроется лекционный курс «Всеобщая история искусств. XX век», разработанный объединением «Манеж» совместно с кафедрой всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ.

Курс «Всеобщая история искусств. XX век» состоит из 10 лекций и затронет наиболее значимые имена и раскроет их влияние на последующее развитие искусства и культуры в целом.

Программа курса составлена с учетом проблематики учебных курсов, читаемых на отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ.

Лектор — кандидат искусствоведения, доцент кафедры семиотики и общей теории искусства МГУ Андрей Ковалев.

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