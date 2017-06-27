«Манеж» и МГУ подготовили лекционный курс «Всеобщая история искусств. XX век»Василий Кандинский. Зимний пейзаж. 1909© Государственный Эрмитаж
17 июля в Гостином дворе в Москве откроется лекционный курс «Всеобщая история искусств. XX век», разработанный объединением «Манеж» совместно с кафедрой всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ.
Курс «Всеобщая история искусств. XX век» состоит из 10 лекций и затронет наиболее значимые имена и раскроет их влияние на последующее развитие искусства и культуры в целом.
Программа курса составлена с учетом проблематики учебных курсов, читаемых на отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ.
Лектор — кандидат искусствоведения, доцент кафедры семиотики и общей теории искусства МГУ Андрей Ковалев.
Расписание:
- 17 июля — Василий Кандинский. Обустройство живописной Вселенной;
- 24 июля — Пабло Пикассо. Что он сделал с «Авиньонскими девицами»?;
- 31 июля — Михаил Ларионов и Наталья Гончарова. Открывать новое и новейшее;
- 7 августа — Курт Швиттерс. Апология Мусора;
- 14 августа — Казимир Малевич. Вперед, в супрематический Космос;
- 21 августа — Владимир Татлин. Бригадир коммунистического пространства;
- 28 августа — Марсель Дюшан. Все — в «Фонтане»;
- 11 сентября — Александр Родченко. Ракурсы нового мира;
- 18 сентября — Ман Рей. Фотография — взгляд изнутри;
- 25 сентября — Сальвадор Дали. Значение усов в истории искусства ХХ века.
новости
18:23«Манеж» и МГУ подготовили лекционный курс «Всеобщая история искусств. XX век»
17:54Разработан законопроект о частичном снятии запрета на свастику
17:05Международная выставка молодых дизайнеров пройдет в Москве
16:30Группа Oregon впервые за 15 лет выступит в России
13:49«Афиша» запустила новый детский проект
12:50Генри Резник ушел из юридической академии из-за памятной доски Сталину
11:48Эксперты: Андрей Рублев не является автором «Звенигородского чина»
10:47«Галерея А3» представит выставку «Сходства / Повторы»
9:36Навальный вошел в топ-25 влиятельных людей в интернете по версии TimeВсе новости