Международная выставка молодых дизайнеров пройдет в Москве

Международная выставка молодых дизайнеров пройдет в МосквеMakkink & Bey. Werkstadt-Kabinett Ensemble. 2010© ifa
28 июня во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ) в Москве откроется выставка «New olds. Классика и инновации в дизайне», на которой будут представлены работы молодых дизайнеров из России, Германии и других стран мира.
Выставка организована Институтом связей с зарубежными странами ifa, Гёте-Институтом и Московским музеем дизайна, подготовившим российскую часть экспозиции.
Проект исследует идею «нового» и «старого» в дизайне, раскрывает природу отношений между традицией и инновацией, рассказывает о трендах, формах и материалах, которые, с одной стороны, постоянно меняются, а с другой — сохраняют тесную связь с историческим контекстом и традиционной культурой.
Куратор выставки — Фолькер Альбус, дизайнер, архитектор, профессор Государственного университета искусств и дизайна в Карлсруэ, автор многочисленных книг и статей по дизайну.
По его словам, одна из главных целей экспозиции — «исследовать концептуальные и экспериментальные работы, к которым не относятся вещи, продающиеся в обычных магазинах».
«Наше послание к посетителям выставки заключается в том, чтобы они держали глаза открытыми и перестали мыслить стереотипами. А для молодых дизайнеров и студентов профильных заведений мы хотим донести простую мысль: дизайн меняется каждый день», — говорит куратор.
28 июня в 17:00 начнется экскурсия по выставке с Фолькером Альбусом (регистрация — здесь).
Выставка «New olds. Классика и инновации в дизайне» продлится до 28 августа.
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