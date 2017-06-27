Международная выставка молодых дизайнеров пройдет в Москве

Makkink & Bey. Werkstadt-Kabinett Ensemble. 2010 © ifa

28 июня во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ) в Москве откроется выставка «New olds. Классика и инновации в дизайне», на которой будут представлены работы молодых дизайнеров из России, Германии и других стран мира.

Выставка организована Институтом связей с зарубежными странами ifa, Гёте-Институтом и Московским музеем дизайна, подготовившим российскую часть экспозиции.

Проект исследует идею «нового» и «старого» в дизайне, раскрывает природу отношений между традицией и инновацией, рассказывает о трендах, формах и материалах, которые, с одной стороны, постоянно меняются, а с другой — сохраняют тесную связь с историческим контекстом и традиционной культурой.

Куратор выставки — Фолькер Альбус, дизайнер, архитектор, профессор Государственного университета искусств и дизайна в Карлсруэ, автор многочисленных книг и статей по дизайну.

По его словам, одна из главных целей экспозиции — «исследовать концептуальные и экспериментальные работы, к которым не относятся вещи, продающиеся в обычных магазинах».

«Наше послание к посетителям выставки заключается в том, чтобы они держали глаза открытыми и перестали мыслить стереотипами. А для молодых дизайнеров и студентов профильных заведений мы хотим донести простую мысль: дизайн меняется каждый день», — говорит куратор.

28 июня в 17:00 начнется экскурсия по выставке с Фолькером Альбусом (регистрация — здесь).

Выставка «New olds. Классика и инновации в дизайне» продлится до 28 августа.



