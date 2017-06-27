«Афиша» запустила новый детский проект

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Сегодня, 27 июня, «Афиша» запустила новый проект «Афиша Дети», который позиционируется как «умный гид для родителей».

В приложении «Афиша Дети» есть расписания кинотеатров, театров, выставок, городских фестивалей и другая информация. Его можно скачать в AppStore, где говорится, что «"Афиша Дети" знает все о развлечениях, занятиях, вещах и книгах и помогает выбрать то, что подходит именно для вашего ребенка».

Как сообщает пресс-служба «Афиши», первый релиз приложения рассчитан преимущественно на жителей Москвы, в конце лета «Афиша Дети» добавит информацию о детских событиях в Петербурге и других городах.

Через некоторое время версия проекта появится на сайте afisha.ru, а в самом приложении будут постоянно добавляться новые функции. Если сейчас рекомендации «Афиши Дети» основываются на том, сколько ребенку лет и мальчик он или девочка, то в последующих релизах приложение будет учитывать район, где живет ребенок, его интересы и историю запросов.

В планах на будущее Android-версия, возможность добавления отзывов, пользовательский рейтинг, проведение фестивалей и городских маркетов, выпуск товаров под брендом «Афиша Дети».

Кроме того, вместе со своими партнерами «Афиша Дети» запустила программу скидок для пользователей приложения. Среди партнеров проекта Музей русского импрессионизма, Музей Москвы, Музей современного искусства «Гараж», ММОМА, Центр имени Вс. Мейерхольда, театр «Практика», школа танца «Цех», фестиваль «Архстояние детское», издательства, магазины, кафе, детские парки и парикмахерские.



