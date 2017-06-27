Навальный вошел в топ-25 влиятельных людей в интернете по версии Time

© Алексей Навальный / YouTube

26 июня американский журнал Time опубликовал свой список 25 самых влиятельных людей интернета. Единственным представителем России в нем оказался оппозиционный политик Алексей Навальный.

«В стране, где практически все СМИ находятся под государственным контролем», пишет Time, своим YouTube-каналом с миллионом подписчиков Навальному удалось «прорвать информационную блокаду Кремля».

Журнал также упоминает массовые акции протеста, вдохновленные расследованиями Фонда борьбы с коррупцией и видеообращениями Навального, административный арест политика в связи с событиями 12 июня в Москве и отмечает, что он «тем не менее... собирается бороться с Владимиром Путиным за пост президента на выборах 2018 года».

В предвыборной кампании Навального Time отводит ключевую роль социальным сетям, «поскольку его запрещено показывать на государственных телеканалах».

Помимо Алексея Навального в рейтинг Time в этом году, в частности, вошли Дональд Трамп, Джоан Роулинг, Кэти Перри, Яо Чень, Ким Кардашян, Рианна и Chance the Rapper.







