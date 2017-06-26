«Роснефть» помирилась с РБК

Скриншот страницы сайта РБК со статьей «Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP» © Colta.ru

Сегодня, 26 июня, Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между медиахолдингом РБК и нефтегазовой омпанией «Роснефть» по делу о защите ее деловой репутации.

Как сообщают «Ведомости», конфликт в связи со статьей «Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP», опубликованной РБК в апреле 2016 года (сейчас она доступна в отцензурированном виде), урегулировал нынешний владелец РБК Григорий Березкин.

Первоначально «Роснефть» в качестве компенсации ущерба деловой репутации за публикацию недостоверных сведений требовала от РБК 3,18 млрд рублей. В декабре суд снизил сумму ущерба до 390 тысяч рублей.

На сайте «Роснефти» размещено совместное заявление компании и РБК о заключении мирового соглашения.

В нем, в частности, говорится, что «между сторонами было достигнуто мировое соглашение, в рамках которого руководство холдинга РБК и все журналисты, вовлеченные в конфликт, признают, что сведения, являющиеся предметом иска, опубликованные в статье, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ПАО НК "Роснефть", приносят свои извинения компании «Роснефть» и главному исполнительному директору компании Игорю Сечину».



