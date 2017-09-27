Владивостокская биеннале будет посвящена морфологии порта

© Игорь Бессараб / VIBVA

Основной темой 9-й Владивостокской международной биеннале визуальных искусств (VIBVA), посвященной современным тенденциям в области искусства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, станет «Морфология порта».

«Место расположения Владивостока, выбранное в XIX веке первопроходцами, позволило построить прекрасный город — порт, исторически связанный как с Европой, так и с Азией. Наша задача открыть в нем еще одну грань — современную культуру и искусство», — говорит председатель экспертного совета VIBVA, директор галереи современного искусства «Арка» Вера Глазкова.

9-я Владивостокская международная биеннале визуальных искусств пройдет с 22 сентября по 20 октября.

Куратор основной программы — кандидат наук Китайской академии искусств Сян Липин, которая курировала биеннале в Сингапуре и Шанхае. Ее проект под названием «Правила игры» призван продемонстрировать различные грани современного общества, учитывая возникновение новых идей, технологий, экономических моделей, используя которые отдельно взятый человек может менять вектор развития социума.

Площадками основной программы станут Набережная Цесаревича на берегу бухты Золотой Рог, Владивостокская крепость и Ворошиловская батарея на острове Русском. В проекте будут представлены работы Ильи и Эмилии Кабаковых, Ольги Киселевой, Сони Лаймер, Лам Тунгпанга, Фито Сегреры, Бу Цзихуаня, Чжан Юя и Чжуан Цзи.

Организаторы биеннале запланировали десятки других выставок, на которых будут показаны работы более ста художников из разных стран. Среди участников параллельной выставочной программы Александр Киряхно, Евгений Макеев, Маша Ламзина, Николай Гольдман, Музей уличного искусства (Петербург), Хотюуда Кэйко, Глеб Телешов и Антон Бубновский. В выставках и интерактивных проектах специальной программы примут участие Константин Бессмертный, Рольф Гобитс, Сударсан Паттанаик, Чжэн Шуан и Ассоциация молодых художников «Чердак forever».

Кроме того, в рамках VIBVA пройдут лекции, семинары, профессиональные дискуссии, творческие встречи и круглые столы образовательной программы с участием Института «Стрелка» и Московского музея современного искусства.



