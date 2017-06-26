Подведены итоги юношеского конкурса Чайковского

25 июня в Астане завершился Х Международный юношеский конкурс имени П.И.Чайковского.

Список лауреатов опубликован на сайте конкурса. В номинации «Фортепиано» победителем стал Кайл Ху (США), второе место разделили Хэчао Ян (Китай) и Илья Папоян (Россия), третье — Анастасия Махамендрикова (Россия) и Мария Андреева (Россия), четвертое — Хироки Накаяма (Япония) и Сон Хён Ким (Южная Корея).

Лучшими скрипачами признаны Юджин Каваи (Япония) и Нейкиунг Канг (Южная Корея), вторую премию разделили Акбике Алги (Казахстан) и Анне-Мария Вермайер (Германия), третье — Алексей Стычкин (Россия), Рахиль Мусаходжаева (Казахстан) и Чжэньи Цзян (Китай).

В номинации «Виолончель» победил Йо Китамура (Япония), вторую премию получила Намиса Сунь (Китай), третью — Июн Кан (Южная Корея), четвертую — Шон Кангюн Юй (США), пятую — Сара Чаньо (Словения), шестую — Мауро Паоло Монополи (Италия).

Конкурсные прослушивания III тура с 21 по 24 июня проходили в Органном зале и Зале имени Ж. Жабаева Казахского национального университета искусства.

Из 125 участников конкурса (исполнителей не старше 18 лет) в финал прошли 20: 7 пианистов и скрипачей в каждой номинации и 6 виолончелистов из России, Казахстана, Китая, Японии, Южной Кореи, США, Словении, Германии и Италии.



