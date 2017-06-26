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Сергей Медведев прочитает лекцию о взаимоотношениях людей и пространства в России

News_detailed_pictureБогоявленская церковь, город Солигалич, Костромская область© Александра Карелина / «Заповедник»

Во вторник, 27 июня, в галерее Нади Брыкиной в Москве в рамках программы «Хроники затерянных земель» состоится лекция политолога Сергея Медведева «Пространство, собственность и власть: что мешает присвоению и осмыслению российского пространства?».

Одна из главных проблем российского пространства — неукорененность человеческой жизни, неразвитость природного и историко-культурного ландшафта, своего рода небрежение пространством, как публичным, так и частным. У этого явления есть социокультурные, экономические и политические причины. Чтобы их понять, надо исследовать специфические российские формы отношений государства и общества, власти и территории, институты частной собственности и практики землепользования, которые складывались на протяжении последней тысячи лет.

Сергей Медведев — политолог, кандидат исторических наук, профессор факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ.

Начало в 20:00, вход свободный, регистрация — здесь.

Программа «Хроники затерянных земель» организована проектом «Заповедник» Фонда «Общественное мнение» и Brick Design Hotel. Это выставка живописи и фотографий, лекции, показы фильмов, читка пьес и рассказов.



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