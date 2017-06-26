Фестиваль «Территория» объявил программу

Робер Лепаж, Ян Фабр, Димитрис Папаиоанну и другие звезды современного театра примут участие в XII Международном фестивале-школе современного искусства «Территория», который пройдет в Москве в октябре 2017 года.

Программа фестиваля опубликована на его сайте.

С 12 по 25 октября в Мультимедиа Арт Музее, Москва, на Основной сцене и в Новом Пространстве Театра наций, в Центре современного искусства «Винзавод», Центре имени Вс. Мейерхольда и «Гоголь-центре» будут представлены 13 спектаклей: