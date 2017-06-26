Фестиваль «Территория» объявил программу© Territoriя / Facebook
Робер Лепаж, Ян Фабр, Димитрис Папаиоанну и другие звезды современного театра примут участие в XII Международном фестивале-школе современного искусства «Территория», который пройдет в Москве в октябре 2017 года.
Программа фестиваля опубликована на его сайте.
С 12 по 25 октября в Мультимедиа Арт Музее, Москва, на Основной сцене и в Новом Пространстве Театра наций, в Центре современного искусства «Винзавод», Центре имени Вс. Мейерхольда и «Гоголь-центре» будут представлены 13 спектаклей:
- «Ночь в библиотеке» (Канада) — Робер Лепаж / театральная компания Экс Макина;
- «ВМаяковский» (Россия, Москва) — Александр Шейн;
- «Тобольск. Доска почета» (Россия, Тобольск) — Дмитрий Брусникин;
- «Новый мир» (Германия-Россия) — Театральный фестиваль «Нордвинд», куратор московской версии Константин Богомолов;
- «Изнанка» (Греция) — Димитрис Папаиоанну;
- «Фаза, четыре движения на музыку Стива Райха» (Бельгия) — Анна Тереза де Кеерсмакер / танцевальная компания РОЗАС;
- «Я сижу в комнате» (Россия) — Дмитрий Волкострелов, «Театр Post»;
- «Наследие. Комнаты без людей» (Швейцария-Германия) — Театр Види-Лозанн / Римини Протоколл;
- «Бельгия, вперед!» (Бельгия) — Ян Фабр / команда Трубляйн;
- «Цирк» (Россия, Москва) — Максим Диденко / Театр наций;
- «Война и мир» (Великобритания-Германия) — театральная компания Гоб Сквод;
- «Всё, что со мною рядом» (Аргентина) — Фернандо Рубио;
- «Ближний город» (Латвия, Рига) — Кирилл Серебренников / Латвийский национальный театр.
новости
2:49В Москве сносят конструктивистский ДК Серафимовича
Вчера
18:29«Роснефть» помирилась с РБК
16:55Владивостокская биеннале будет посвящена морфологии порта
15:53Подведены итоги юношеского конкурса Чайковского
15:08Сергей Медведев прочитает лекцию о взаимоотношениях людей и пространства в России
14:17Фестиваль «Территория» объявил программу
13:47Объявлен состав жюри Сахалинского кинофестиваля
13:03ФСБ заявила об использовании Telegram террористами
11:35Россияне назвали Сталина самым выдающимся человеком в мировой историиВсе новости