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Фестиваль «Территория» объявил программу

News_detailed_picture© Territoriя / Facebook

Робер Лепаж, Ян Фабр, Димитрис Папаиоанну и другие звезды современного театра примут участие в XII Международном фестивале-школе современного искусства «Территория», который пройдет в Москве в октябре 2017 года.

Программа фестиваля опубликована на его сайте.

С 12 по 25 октября в Мультимедиа Арт Музее, Москва, на Основной сцене и в Новом Пространстве Театра наций, в Центре современного искусства «Винзавод», Центре имени Вс. Мейерхольда и «Гоголь-центре» будут представлены 13 спектаклей:

  • «Ночь в библиотеке» (Канада) — Робер Лепаж / театральная компания Экс Макина;
  • «ВМаяковский» (Россия, Москва) — Александр Шейн;
  • «Тобольск. Доска почета» (Россия, Тобольск) — Дмитрий Брусникин;
  • «Новый мир» (Германия-Россия) — Театральный фестиваль «Нордвинд», куратор московской версии Константин Богомолов;
  • «Изнанка» (Греция) — Димитрис Папаиоанну;
  • «Фаза, четыре движения на музыку Стива Райха» (Бельгия) — Анна Тереза де Кеерсмакер / танцевальная компания РОЗАС;
  • «Я сижу в комнате» (Россия) — Дмитрий Волкострелов, «Театр Post»;
  • «Наследие. Комнаты без людей» (Швейцария-Германия) — Театр Види-Лозанн / Римини Протоколл;
  • «Бельгия, вперед!» (Бельгия) — Ян Фабр / команда Трубляйн;
  • «Цирк» (Россия, Москва) — Максим Диденко / Театр наций;
  • «Война и мир» (Великобритания-Германия) — театральная компания Гоб Сквод;
  • «Всё, что со мною рядом» (Аргентина) — Фернандо Рубио;
  • «Ближний город» (Латвия, Рига) — Кирилл Серебренников / Латвийский национальный театр.
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