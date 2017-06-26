ФСБ заявила об использовании Telegram террористами

© Федеральная служба безопасности Российской Федерации

Сегодня, 26 июня, Федеральная служба безопасности Российской Федерации распространила заявление о том, что преступники, осуществившие теракт в петербургском метро, активно пользовались мессенджером Telegram.

«В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля с.г. в метрополитене г. Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера "Telegram" для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФСБ.

Террористы, утверждает ФСБ, в России чаще всего пользуются именно этим мессенджером, поскольку он дает им «возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации».

Создатель Telegram Павел Дуров в своем сегодняшнем сообщении отмечает, что администрация мессенджера не может выдать спецслужбам ключи для дешифрации сообщений, поскольку они хранятся только на устройствах самих пользователей.

«Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году», — пишет Дуров.

«Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров. — объясняет он. — В их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет».

23 июня руководитель Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от администрации Telegram предоставить сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, угрожая в противном случае заблокировать мессенджер. Создатель Telegram назвал требовние Роскомнадзора бессмысленным с точки зрения национальной безопасности России. В свою очередь Жаров заявил, что Дуров «нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».

P.S. «Время появления информации о том, что почти три месяца назад Telegram якобы использовался при подготовке теракта, вызывает вопросы. Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», — прокомментировал сегодняшнее заявление ФСБ Павел Дуров.

Он также отметил, что «отказ от оконечного шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников <...> при этом риск терактов не исчезнет – как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования».



