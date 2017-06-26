В Петербурге хотят запретить книгу польского публициста

27 июня состоится суд по заявлению прокурора Московского района Петербурга Владимира Ребо, который требует запретить распространение на территории РФ сборника статей и интервью польского политика и публициста Яна Новака-Езераньского (1914-2005) в целях «защиты духовно-нравственных ценностей многонационального народа России».

Прокурор заявляет, что в сборнике «недостоверно изложены исторические события», Россия «подается как страна, где часто совершались жестокие преступления», в нем содержатся «обвинения советских руководителей И.В. Сталина и Ю.В.. Андропова», а также «заведомо ложные утверждения о президенте России В.В. Путине как о человеке, "верном преступным традициям КГБ"», сообщает «Коммерсантъ».

Книга «Восточные размышления» была напечатана по заказу Польского института в Санкт-Петербурге тиражом 500 экземпляров. В феврале 2016 года тираж изъяла полиция.

Когда издательский дом «Когита», готовивший публикацию, обратился за разъяснениями в суд, последовал ответ, что на «Восточные размышления» пожаловалось движение «Русский путь». Активисты движения, которое занимается «борьбой с русофобией» и «оздоровлением нации», требовали завести на издательство дело по ст. 282.1 (экстремизм) и ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

По словам адвоката Ивана Павлова, представляющего интересы ИД «Когита», первоначально сборником заинтересовалась ФСБ, которая инициировала экспертизу его электронной версии, впоследствии книгу неоднократно проверял Следственный комитет, но всякий раз отказывал в возбуждении уголовного дела. «Теперь прокуратура решила пойти другим путем»,— говорит адвокат.

«Думаю, Ян Новак-Езераньский, посмертную биографию которого больше года усиленно дописывают отечественные спецслужбы, с юмором отнесся бы к этой истории. — пишет на сайте ИД «Когита» его директор Татьяна Косинова. — Во всяком случае, острый интерес к своей персоне он обыграл бы в новой колонке. Как власти в России делают незначительные тексты событиями, он хорошо знал, и, вероятно, был бы горд формально, по одному факту изъятия тиража в типографии, стоять в одном ряду с автором "Путешествия из Петербурга в Москву"».



