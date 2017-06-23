Павел Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора

Сегодня, 23 июня, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал ответ на заявление руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, потребовавшего предоставить данные для регистрации мессенджера под угорозой его блокировки в России.

Сообщение Дурова появилось на его странице в соцсети «Вконтакте».

Он находит парадоксальным отсутствие у Роскомнадзора намерения заблокировать контролируемые США сервисы, такие как WhatsApp и Facebook Messenger, через которые в случае блокировки «нейтрального по отношению к России Telegram» будет вестись переписка российских чиновников и будут передаться «прочие чувствительные данные».

«Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», — пишет Дуров.

Ранее сегодня Александр Жаров разместил на сайте Роскомнадзора обращение, в котором потребовал от администрации Telegram предоставить сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, угрожая в противном случае заблокировать мессенджер.

«Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает», — предупредил Жаров.

P.S. В своем новом сообщении, опубликованном сегодня в 16:30 мск, глава Роскомнадзора заявил, что Павел Дуров не ответил по существу на вопросы, заданные ранее ему и команде Telegram.

По мнению Жарова, ответ создателя Telegram «нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».

P.P.S. В продолжение обмена мнениями Павел Дуров написал, что его мессенжер нельзя обвинить в нейтральном отношении к терроризму, поскольку «только с начала этого месяца Telegram заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма <...> и ни в одной стране Telegram не был заблокирован за несуществующую "нейтральность" в этом вопросе».

«Глава Роскомнадзора не смог пояснить, почему проводит кампанию по переводу данных российских граждан на сервера американских сервисов», — констатировал создатель Telegram, заметив, что последнее сообщение Роскомнадзора появилось в соцсети Facebook.



