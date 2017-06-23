Павел Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора© Павел Дуров / «ВКонтакте»
Сегодня, 23 июня, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал ответ на заявление руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, потребовавшего предоставить данные для регистрации мессенджера под угорозой его блокировки в России.
Сообщение Дурова появилось на его странице в соцсети «Вконтакте».
Он находит парадоксальным отсутствие у Роскомнадзора намерения заблокировать контролируемые США сервисы, такие как WhatsApp и Facebook Messenger, через которые в случае блокировки «нейтрального по отношению к России Telegram» будет вестись переписка российских чиновников и будут передаться «прочие чувствительные данные».
«Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», — пишет Дуров.
Ранее сегодня Александр Жаров разместил на сайте Роскомнадзора обращение, в котором потребовал от администрации Telegram предоставить сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, угрожая в противном случае заблокировать мессенджер.
«Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает», — предупредил Жаров.
P.S. В своем новом сообщении, опубликованном сегодня в 16:30 мск, глава Роскомнадзора заявил, что Павел Дуров не ответил по существу на вопросы, заданные ранее ему и команде Telegram.
По мнению Жарова, ответ создателя Telegram «нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».
P.P.S. В продолжение обмена мнениями Павел Дуров написал, что его мессенжер нельзя обвинить в нейтральном отношении к терроризму, поскольку «только с начала этого месяца Telegram заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма <...> и ни в одной стране Telegram не был заблокирован за несуществующую "нейтральность" в этом вопросе».
«Глава Роскомнадзора не смог пояснить, почему проводит кампанию по переводу данных российских граждан на сервера американских сервисов», — констатировал создатель Telegram, заметив, что последнее сообщение Роскомнадзора появилось в соцсети Facebook.
новости
Вчера
17:54В Москве состоится вечер сторителлинга «История о моем городе»
15:48Павел Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
15:23В Сахаровском центре пройдет акция «Антисталин»
13:53Закон о блокировке пиратских «зеркал» принят Госдумой
13:30Фонд кино поддержит 16 проектов лидеров кинопроизводства
11:57Музей стрит-арта запускает цикл лекций об истории, обществе и искусстве
10:20Глава Роскомнадзора предъявил ультиматум создателю Telegram
22 июня 2017
18:52В «Мемориале» пройдет дискуссия «Интеллигенция перед лицом политизации»
16:43Испанского режиссера задержали в Нижнем НовгородеВсе новости