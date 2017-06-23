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Павел Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора

News_detailed_picture© Павел Дуров / «ВКонтакте»

Сегодня, 23 июня, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал ответ на заявление руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, потребовавшего предоставить данные для регистрации мессенджера под угорозой его блокировки в России.

Сообщение Дурова появилось на его странице в соцсети «Вконтакте».

Он находит парадоксальным отсутствие у Роскомнадзора намерения заблокировать контролируемые США сервисы, такие как WhatsApp и Facebook Messenger, через которые в случае блокировки «нейтрального по отношению к России Telegram» будет вестись переписка российских чиновников и будут передаться «прочие чувствительные данные».

«Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», — пишет Дуров.

Ранее сегодня Александр Жаров разместил на сайте Роскомнадзора обращение, в котором потребовал от администрации Telegram предоставить сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, угрожая в противном случае заблокировать мессенджер.

«Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает», — предупредил Жаров.

P.S. В своем новом сообщении, опубликованном сегодня в 16:30 мск, глава Роскомнадзора заявил, что Павел Дуров не ответил по существу на вопросы, заданные ранее ему и команде Telegram.

По мнению Жарова, ответ создателя Telegram «нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».

P.P.S. В продолжение обмена мнениями Павел Дуров написал, что его мессенжер нельзя обвинить в нейтральном отношении к терроризму, поскольку «только с начала этого месяца Telegram заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма <...> и ни в одной стране Telegram не был заблокирован за несуществующую "нейтральность" в этом вопросе».

«Глава Роскомнадзора не смог пояснить, почему проводит кампанию по переводу данных российских граждан на сервера американских сервисов», — констатировал создатель Telegram, заметив, что последнее сообщение Роскомнадзора появилось в соцсети Facebook.

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