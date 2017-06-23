В Сахаровском центре пройдет акция «Антисталин»© Антисталин / Facebook
Сегодня, 23 июня, Сахаровский центр и просветительский проект InLiberty проводят акцию «Антисталин».
«Инициаторами акции стали поэт Сергей Гандлевский и литературовед, профессор Олег Лекманов, встревоженные настойчивыми и участившимися попытками оправдать деятельность режима, существовавшего в СССР в 30-е — 50-е годы», — сообщает сайт Сахаровского центра.
В программе доклады экспертов:
«Страх, контроль и великая память: кому и зачем нужен Сталин?»
Автор: антрополог, руководитель исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» ИОН РАНХиГС Александра Архипова
«Сталинизм после коммунизма: как сталинская доктрина пережила СССР»
Автор: политолог Кирилл Рогов
«Навязанная любовь. Зачем госпропаганда рисует рейтинг Отцу народов»
Автор: политолог, доцент кафедры государственного управления ИОН РАНХиГС Екатерина Шульман
Тексты докладов будут опубликованы на сайте InLiberty.
Также в рамках акции выступят литературовед Олег Лекманов, поэты Сергей Гандлевский, Татьяна Щербина и Лев Рубинштейн, исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова, актеры Алексей Юдников и Вениамин Смехов, бард Вероника Долина и мультипликатор Гарри Бардин.
Начало в 19:00, вход свободный, регистрация — здесь
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