В Сахаровском центре пройдет акция «Антисталин»

Сегодня, 23 июня, Сахаровский центр и просветительский проект InLiberty проводят акцию «Антисталин».

«Инициаторами акции стали поэт Сергей Гандлевский и литературовед, профессор Олег Лекманов, встревоженные настойчивыми и участившимися попытками оправдать деятельность режима, существовавшего в СССР в 30-е — 50-е годы», — сообщает сайт Сахаровского центра.

В программе доклады экспертов:

«Страх, контроль и великая память: кому и зачем нужен Сталин?»

Автор: антрополог, руководитель исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» ИОН РАНХиГС Александра Архипова

«Сталинизм после коммунизма: как сталинская доктрина пережила СССР»

Автор: политолог Кирилл Рогов

«Навязанная любовь. Зачем госпропаганда рисует рейтинг Отцу народов»

Автор: политолог, доцент кафедры государственного управления ИОН РАНХиГС Екатерина Шульман

Тексты докладов будут опубликованы на сайте InLiberty.

Также в рамках акции выступят литературовед Олег Лекманов, поэты Сергей Гандлевский, Татьяна Щербина и Лев Рубинштейн, исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова, актеры Алексей Юдников и Вениамин Смехов, бард Вероника Долина и мультипликатор Гарри Бардин.

Начало в 19:00, вход свободный, регистрация — здесь



