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Закон о блокировке пиратских «зеркал» принят Госдумой

News_detailed_picture© Misha Davids / Flickr

Сегодня, 23 июля, госдума приняла в третьем, окончательном чтении, внесенный правительством проект закона о блокировке копий («зеркал») сайтов, содержащих пиратский аудиовизуальный контент.

Как сообщает «Интерфакс», закон вступит в силу 1 октября 2017 года.

Он вводит понятие «копии заблокированного сайта», под которой понимается «сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети интернет, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав или информации, необходимой для их получения с использованием интернета».

Решение о признании того или иного ресурса копией заблокированного сайта принимает Министерство связи и массовых коммуникаций на основании утвержденных правительством методик. Правом инициировать процедуру блокировки копий заблокированного сайта будут обладать как федеральные органы исполнительной власти, так и правообладатели.

Кроме того, поисковые системы обяжут удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты.

Вводимый законом механизм касается только российских фильмов, поскольку государство намерено защитить свои вложения в отечественный кинематограф.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин пояснил, что в процессе подготовки закона обсуждались предложения Министерства культуры о внесудебной блокировке сайтов, но они не были учтены ко второму чтению.

Тем не менее, по словам Левина, были учтены предложения Минкульта, касающиеся внесудебного ограниченного доступа к копии заблокированного сайта.

В феврале, когда законопроект был одобрен правительством, министр связи Николай Никифоров отметил, что это «очень хороший законопроект», для реализации которого «никаких дополнительных затрат не потребуется».

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