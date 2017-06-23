Глава Роскомнадзора предъявил ультиматум создателю Telegram

Александр Жаров © Роскомнадзор

Сегодня, 23 июня, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от основателя Telegram Павла Дурова предоставить сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, угрожая в противном случае заблокировать мессенджер.

В обращении, опубликованном на сайте Роскомнадзора, говорится, что «в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны».

Глава Роскомнадзора отмечает, что его ведомство до сих пор не получило от Telegram данные о компании, управляющей мессенджером, которые необходимы для его включения в реестр организаторов распространения информации.

«Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. — пишет Жаров. — Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации».

Если Роскомнадзор не получит от Telegram требуемой информации, предупреждает Жаров, это будет означать отказ мессенджера от исполнения обязанностей организатора распространения информации, что повлечет его блокировку в России «до тех пор, пока мы не получим требуемые сведения».

«Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. — пишет Жаров. — Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство!».

В мае, комментируя письмо Роскомнадзора с требованием предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации, администрация Telegram заявляла: «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда».



