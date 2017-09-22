Страница google.ru удалена из реестра Роскомнадзора© google.ru
Сегодня, 22 июня, Роскомнадзор удалил страницу google.ru из Единого реестра запрещенных сайтов. Перед этим в течение некоторого времени ее блокировали российские провайдеры.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Роскомнадзор внес google.ru в свой реестр еще в 2016 году по требованию Федеральной налоговой службы, пишут «Ведомости».
По сведениям «Медузы», ранее сегодня доступ к google.ru ограничили провайдеры ТТК, «Акадо», «Авакс» и Sumtel.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров пояснил, что блокировка была вызвана тем, что у Google стоял редирект с сайта букмекерской компании, но Google убрал редирект, и проблема была быстро решена.
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