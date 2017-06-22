Из «Аббатства Даунтон» сделают полнометражный фильм

© ITV Studios

В 2018 году начнется производство полнометражного фильма по мотивам британского телесериала «Аббатство Даунтон» (Downton Abbey).

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на президента NBCUniversal International Studios Майкла Эдельстайна.

Он надеется, что в фильме снимутся двадцать актеров из оригинального сериала, выходившего на британском телеканале ITV в 2010–2015 годах.

«Сейчас мы работаем над сценарием, а дальше будем думать над тем, как собрать актерский ансамбль. — сказал Эдельстайн. — Жизнь, как известно, не стоит на месте, у людей появляются новые проекты. Но мы надеемся сделать фильм в следующем году».

В свою очередь автор оригинального сценария сериала «Аббатство Даунтон» Джулиан Феллоуз заявил: «Идея фильма живет в нас. Я надеюсь, что она реализуется».

Как отмечает Variety, Феллоуз, получивший за «Аббатство Даунтон» премию «Эмми», уже работает над сценарием полнометражной картины.











