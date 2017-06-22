Открывается Московский международный кинофестиваль

Кадр из фильма «Бахубали. Завершение» © Arka Media Works

Сегодня, 22 июня, фильмом индийского режиссера С.С. Раджамули «Бахубали. Завершение» (Baahubali 2: The Conclusion) открывается 39-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ).

В течение фестивальной недели в кинотеатре «Октябрь» пройдут показы более трехсот фильмов, сообщает M24.ru.

В основной конкурсной программе ММКФ будут представлены десять работ кинематографистов из Австрии, Аргентины, Бангладеш, Дании, Испании, Китая Турции, Финляндии, Южной Кореи, Японии и три фильма российского производства: «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, «Карп замороженный» Владимира Котта и «Купи меня» Вадима Перельмана.

Обладателей главных призов фестиваля определит жюри основного конкурса — Йорн Йохан Доннер (Финляндия), Альберт Серра (Испания), Александр Адабашьян (Россия), Бригитта Мантей (Германия), Реза Миркарими (Иран) и Орнелла Мути (Италия).

В конкурсе документального кино будут соревноваться 7 картин, в конкурсе короткого метра — 10.

Кроме того, на ММКФ запланированы внеконкурсные показы и специальные программы, в том числе ретроспективы Кристиана Фрая и Евгения Юфита.

В программе восстановленных фильмов покажут семь картин Андрея Кончаловского, а также фильмы Аки Каурисмяки и Джилло Понтекорво.

На закрытии фестиваля 29 июня будет представлен фильм Софии Копполы «Роковое искушение» (The Beguiled, США, 2017).

P.S. На пресс-брифинге перед открытием фестиваля его президент Никита Михалков уточнил, что в различных программах 39-го ММКФ будут представлены 247 фильмов, передает ТАСС.



