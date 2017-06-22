«Коммерсантъ»: ТЭФИ отложили из-за «аномальных перекосов» в шорт-листах© Телеканал 360°
По сведениям источников газеты «Коммерсантъ» на медиарынке, решение о переносе церемонии вручения премии ТЭФИ-2017 и проведении повторного голосования объясняется «аномальными перекосами» в шорт-листах — среди номинантов доминировали программы каналов «ТВ Центр», «Культура» и НТВ.
При этом, сообщил источник «Коммерсанта», у Первого канала неожиданно оказалось очень мало номинаций.
«Было жесткое корпоративное голосование, интересы корпораций заслоняли главное — творчество. Ряд членов жюри голосовали не за творчество, а против конкретных телеканалов», — рассказал представитель телеиндустрии.
Другие источники пояснили, что Первый канал и ВГТРК сочли необходимым обнулить результаты голосования, идею переноса вручения ТЭФИ-2017 поддержали все крупнейшие телехолдинги, а также председатель совета учредителей премии Михаил Швыдкой.
По словам Майи Кобахидзе, генерального директора комитета индустриальных телепремий, организующего ТЭФИ, члены жюри премии «не до конца разобрались с инструкцией» и «в ряде случаев проголосовали некорректно». Учредители согласились с тем, что результаты голосования «не отражают реальной картины», и договорились провести повторное голосование, чтобы получить «более объективный результат».
21 июня стало известно, что вручение ТЭФИ-2017 перенесено с июня на 3 октября. В пресс-службе комитета индустриальных телепремий сообщили о сбое в системе голосования, которое в результате прошло некорректно, поэтому придется проводить его снова.
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