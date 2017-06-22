Серебренников попросил зрителей поддержать «Седьмую студию»

© Кирилл Серебренников / Facebook

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обратился к зрителям с просьбой подтвердить существование спектакля «Сон в летнюю ночь», поставленного «Седьмой студией» в 2012 году в рамках проекта «Платформа». Следствие по делу «Седьмой студии» утверждает, что спектакль поставлен не был.

«Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей "Платформы" станут доказательствами того, чему я и вся наша команда "Седьмой студии" посвятили три года жизни. Особенно важно вспомнить спектакль "Сон в летнюю ночь", который мы играли на "Платформе" более 15 раз, потом мы его играли в Париже в театре Шайо, потом мы его играли на фестивале "Балтийский дом", он был номинирован на всевозможные театральные премии», — написал Серебренников в своем фейсбуке.

21 июня Пресненский районный суд Москвы арестовал бывшего директора «Гоголь-центра» и бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского. Обвинение заявило, что бюджетные средства, выделенные «Седьмой студии» на спектакль «Сон в летнюю ночь», были похищены, и в результате спектакль не был поставлен. По версии следствия, причастность Малобродского к хищению «подтверждается показаниями обвиняемых, подозреваемых и ряда свидетелей».

Малобродский своей вины не признал. Он напомнил, что «Сон в летнюю ночь» идет с 2012 года, и с тех пор на спектакле побывали тысячи зрителей. Защита представила опубликованные в СМИ рецензии на спектакль, однако на прокурора эти аргументы не произвели впечатления.

«Нам нужна ваша помощь, чтоб этот абсурд быстрее кончился. — обращается к зрителям Серебренников. — Следующая серия спектаклей "Сон в летнюю ночь" начинается в "Гоголь-центре" с 3 по 8 июля. Мы ее будем начинать заявлением о невиновности наших товарищей, попавших в беду».

В мае по делу «Седьмой студии» прошли обыски в квартире у Серебренникова, в «Гоголь-центре» и у директора РАМТ Софьи Апфельбаум. После обыска Серебренникова и Апфельбаум допросили в Следственном комитете.

24 мая были задержаны бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Сейчас Масляева содержится в СИЗО, Итин находится под домашним арестом.

В поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили многие деятели культуры, в том числе Чулпан Хаматова, Владимир Урин, Евгений Миронов, Изабель Юппер, ассоциация «Свободное слово» и Ассоциация театральных критиков, группа французских режиссеров, актеров и театральных деятелей.



