В Москве пройдет читка пьесы Саши Денисовой «Женщины капитана Грина»

Музей А.С. Грина в Кирове © Саша Нейланд / © Саша Нейланд / Музеи России

В четверг, 22 июня, в галерее Нади Брыкиной в рамках программы «Хроники затерянных земель» состоится читка пьесы Саши Денисовой «Женщины капитана Грина».

Героини пьесы — смотрительницы Музея А.С. Грина в Кирове — с тоской вспоминают о прошлом, но находят опору в том, что делают каждый день: мечтают о новых зеленых воротах, переживают из-за украденной вязаной салфетки, с трепетом ждут проверок из Департамента.

В пьесе проскальзывает настроение чеховских «Трех сестер», их постоянные разговоры о Москве — героиням Денисовой кажется, что, в отличие от маленького Кирова, там есть настоящая жизнь. Для каждой из женщин Александр Грин стал собеседником, ориентиром, человеком, с которым они проводят время. Гриновский мир оказывается для них реальнее, чем мир уездного города, пережившего разруху 90-х. Каждая из героинь, как гриновская Ассоль, продолжает ждать своё счастье в стенах маленького музея.

Роли исполняют актеры Центра имени Вс. Мейерхольда Михаил Ефимов, Михаил Горский, Андрей Курносов и Олеся Абрамова.

Саша Денисова — драматург, режиссер, прозаик. Шеф-драматург Центра имени Мейерхольда, автор пьесы «Зажги мой огонь» и одноименного спектакля в «Театре.doc», получившего в 2012 году премию «Золотая маска».

Начало в 20:00, вход свободный, регистрация — здесь.

Программа «Хроники затерянных земель» организована проектом «Заповедник» Фонда «Общественное мнение» и Brick Design Hotel. Это выставка живописи и фотографий, лекции, показы фильмов, читка пьес и рассказов.



