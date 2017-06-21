Юрий Кара снимет фильм об Андрее Сахарове

Сегодня, 29 июня, в Министерстве культуры на очном заседании Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, режиссер Юрий Кара представил проект своего нового художественного фильма об Андрее Сахарове.

«Действие фильма происходит с 1970-х годов до получения Сахаровым Нобелевской премии, когда академик активно занимался диссидентской деятельностью. Очень прошу поддержать этот проект», — цитирует Кару ТАСС.

Бюджет фимьма «Сахаров», по вредварительной оценке, составит около 100 млн рублей.

Почти в восемь раз дороже — 780 млн рублей — будет стоить производство российско-итальянской картины «Грех» о Микеланджело, которую Андрей Кончаловский начнет снимать в августе 2017 года. У Минкульта создатели фильма запрашивают 60 млн рублей.

Также среди представленных на сегодняшнем питчинге проектов был новый фильм Юрия Быкова «Сторож» с бюджетом 55 млн рублей, «Учености плоды» Игоря Угольникова с Сергеем Безруковым в главной роли и бюджетом более 200 млн рублей (ожидаемая господдержка — 60 млн рублей), «Подбросы» Ивана Твердовского (бюджет — около 50 млн рублей), комедия «Элефант» Алексея Красовского, «Клятва» Владимира Котта (бюджет — 118 млн рублей) и фильм Евгения Сокурова «Свидетель» о событиях в Донбассе.

По словам заместителя министра культуры Сергея Обрывалина, всего к питчингу в Минкульте из 111 поданных заявок было допущено 74 проекта игровых авторских фильмов.



