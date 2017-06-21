 
15:12 20 июня 2017Новости
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На аналого-цифровом фестивале в Москве выступит Петр Мамонов

News_detailed_picture© petrmamonov.ru

Петр Мамонов станет одним из хедлайнеров фестиваля «MadSound #1 Аналоговые и цифровые», который пройдет с 21 по 23 июля на открытой площадке у станции метро «Парк Победы» в Москве.

Как сообщает сайт фестиваля, он объединит артистов, существующих в параллельных аналоговых и цифровых реальностях.

Расписание:

  • 21 июля

    — «Курара»
    The Retuses
    Guru Groove Foundation

  • 22 июля

    Tequilajazzz
    Optimystica Orchestra
    — Алексей Айги и ансамбль «4'33"»

  • 23 июля

    — Петр Мамонов, «Приключения Незнайки»
    — новый проект Инны Желанной «Вилы»

Фестиваль «MadSound #1 Аналоговые и цифровые» организует команда MadCat Promo, долгое время работавшая в клубе Gogol’.





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