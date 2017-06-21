На аналого-цифровом фестивале в Москве выступит Петр Мамонов© petrmamonov.ru
Петр Мамонов станет одним из хедлайнеров фестиваля «MadSound #1 Аналоговые и цифровые», который пройдет с 21 по 23 июля на открытой площадке у станции метро «Парк Победы» в Москве.
Как сообщает сайт фестиваля, он объединит артистов, существующих в параллельных аналоговых и цифровых реальностях.
Расписание:
21 июля
— «Курара»
— The Retuses
— Guru Groove Foundation
22 июля
— Tequilajazzz
— Optimystica Orchestra
— Алексей Айги и ансамбль «4'33"»
23 июля
— Петр Мамонов, «Приключения Незнайки»
— новый проект Инны Желанной «Вилы»
Фестиваль «MadSound #1 Аналоговые и цифровые» организует команда MadCat Promo, долгое время работавшая в клубе Gogol’.
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