На аналого-цифровом фестивале в Москве выступит Петр Мамонов

Петр Мамонов станет одним из хедлайнеров фестиваля «MadSound #1 Аналоговые и цифровые», который пройдет с 21 по 23 июля на открытой площадке у станции метро «Парк Победы» в Москве.

Как сообщает сайт фестиваля, он объединит артистов, существующих в параллельных аналоговых и цифровых реальностях.

Расписание:

21 июля



— «Курара»

— The Retuses

— Guru Groove Foundation

22 июля



— Tequilajazzz

— Optimystica Orchestra

— Алексей Айги и ансамбль «4'33"»

23 июля



— Петр Мамонов, «Приключения Незнайки»

— новый проект Инны Желанной «Вилы»

Фестиваль «MadSound #1 Аналоговые и цифровые» организует команда MadCat Promo, долгое время работавшая в клубе Gogol’.











