Инсталляция группировки «ЗИП» откроется на «Винзаводе»

© ЦСИ «Винзавод»

27 июня в юбилейном цикле «Прощание с вечной молодостью» на Большой площади Центра современного искусства «Винзавод» в Москве группировка «ЗИП» представит интерактивную инсталляцию «Равновесие с небольшой погрешностью».

Как сообщает пресс-служба «Винзавода», она станет самым масштабным уличным паблик-артом художников в России.

В центре инсталляции колонна с памятником — абстрактным вождем, которому противопоставлен лифт. Любой желающий сможет подняться на нем и стать равным скульптуре лидера.

Рядом с постаментом располагается «будущее» — упавшая колонна с цветными сидениями, которая отсылает к 16-й колонне храма Зевса в Афинах, обрушившейся во время шторма в 1852 году. В работе «ЗИП» колонна становится народной лавочкой с креслами.

«Пространство "Винзавода" нас заинтересовало, прежде всего, возможностью сделать большую работу на улице. — говорит участник «ЗИП» Степан Субботин. — Это настоящая площадь: вокруг расположены здания, здесь собираются люди, и всегда происходит какая-то жизнь. В год столетнего юбилея революции 1917 года мы хотим исследовать тему, которая уже давно присутствует в истории искусства и социуме — тему площадей и скульптур, которые на них стоят. В своей работе мы пытаемся продемонстрировать погрешность между реальностью и представлением о том, что такое революция, и что после нее происходит с властью, как она трансформируется. Мы хотим через форму сопоставить реальность с утопией».

Выставка «Равновесие с небольшой погрешностью» (куратор — Анастасия Шавлохова) продлится до 31 июля.



