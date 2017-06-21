В Эрмитаже проходит выставка «Нефертари и Долина цариц»Статуэтка обожествленной царицы Яхмос-Нефертари. Новое царство, XVIII династия (1550–1292 гг. до н. э.)
Дейр эль-Медина
Дерево, роспись© Государственный Эрмитаж
C 16 июня в Манеже Малого Эрмитажа проходит выставка «Нефертари и Долина цариц. Из Египетского музея в Турине», на которой представлены 255 памятников и полевые фотографии, посвященные открытию гробницы царицы Нефертари, первой жены фараона Рамзеса II.
В основе выставки, организованной Государственным Эрмитажем и Египетским музеем в Турине, материалы из Долины цариц, добытые в XIX веке собирателем египетских древностей Бернардино Дроветти и найденные при раскопках в начале XX века, которые проводил директор туринского музея Эрнесто Скиапарелли.
Ключевая фигура выставки — царица Нефертари, представленная на фоне Долины цариц, где экспедиция Скиапарелли открыла ее гробницу. В раздел, посвященный Нефертари, вошли монументальные статуи из древних Фив, материалы, найденные в погребальной камере Нефертари, и модель гробницы, изготовленная сразу же после ее обнаружения в 1904 году.
Отдельная часть экспозиции посвящена находкам в поселке Дейр эль-Медина, где жили рабочие и мастера, занимавшиеся высечением и оформлением скальных гробниц царей и цариц Египта Нового царства.
Дополняют экспозицию погребальные папирусы из коллекции Дроветти, происходящие, вероятно, из фиванского некрополя.
Выставка «Нефертари и Долина цариц. Из Египетского музея в Турине» продлится до 10 января 2018 года.
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