На ММКФ пройдет ретроспектива отреставрированных фильмов Кончаловского

Кадр из фильма «Курочка Ряба» © «Русская рулетка», ParisMedia

В программу 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) включен показ семи отреставрированных фильмов Андрея Кончаловского.

25 июня картину «Курочка Ряба» (1994) представит актриса Инна Чурикова, исполнившая в фильме главную роль, передает ТАСС. Также в ретроспективу войдут фильмы «Первый учитель» (1965), «Дворянское гнездо» (1969), «Сибириада» (1978), «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967), «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014) и «Рай» (2016).

Откроет ММКФ 22 июня фильм С.С. Раджамули «Бахубали. Завершение» (Baahubali 2: The Conclusion, Индия, 2017).

В основной конкурсной программе участвуют 10 работ кинематографистов из Австрии, Аргентины, Бангладеш, Дании, Испании, Китая Турции, Финляндии, Южной Кореи, Японии и три фильма российского производства: «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, «Карп замороженный» Владимира Котта и «Купи меня» Вадима Перельмана.

В жюри основного конкурса вошли Йорн Йохан Доннер (Финляндия), Альберт Серра (Испания), Александр Адабашьян (Россия), Бригитта Мантей (Германия), Реза Миркарими (Иран) и Орнелла Мути (Италия).

В конкурсе документального кино будут соревноваться 7 картин, в конкурсе короткого метра — 10.

Кроме того, на ММКФ запланированы внеконкурсные показы и специальные программы, в том числе ретроспективы Кристиана Фрая и Евгения Юфита. В программе восстановленных фильмов помимо картин Андрея Кончаловского покажут фильмы Аки Каурисмякии Джилло Понтекорво.

На закрытии фестиваля 29 июня будет представлен фильм Софии Копполы «Роковое искушение» (The Beguiled, США, 2017).



