На ММКФ пройдет ретроспектива отреставрированных фильмов Кончаловского

На ММКФ пройдет ретроспектива отреставрированных фильмов КончаловскогоКадр из фильма «Курочка Ряба»© «Русская рулетка», ParisMedia
В программу 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) включен показ семи отреставрированных фильмов Андрея Кончаловского.
25 июня картину «Курочка Ряба» (1994) представит актриса Инна Чурикова, исполнившая в фильме главную роль, передает ТАСС. Также в ретроспективу войдут фильмы «Первый учитель» (1965), «Дворянское гнездо» (1969), «Сибириада» (1978), «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967), «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014) и «Рай» (2016).
Откроет ММКФ 22 июня фильм С.С. Раджамули «Бахубали. Завершение» (Baahubali 2: The Conclusion, Индия, 2017).
В основной конкурсной программе участвуют 10 работ кинематографистов из Австрии, Аргентины, Бангладеш, Дании, Испании, Китая Турции, Финляндии, Южной Кореи, Японии и три фильма российского производства: «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, «Карп замороженный» Владимира Котта и «Купи меня» Вадима Перельмана.
В жюри основного конкурса вошли Йорн Йохан Доннер (Финляндия), Альберт Серра (Испания), Александр Адабашьян (Россия), Бригитта Мантей (Германия), Реза Миркарими (Иран) и Орнелла Мути (Италия).
В конкурсе документального кино будут соревноваться 7 картин, в конкурсе короткого метра — 10.
Кроме того, на ММКФ запланированы внеконкурсные показы и специальные программы, в том числе ретроспективы Кристиана Фрая и Евгения Юфита. В программе восстановленных фильмов помимо картин Андрея Кончаловского покажут фильмы Аки Каурисмякии Джилло Понтекорво.
На закрытии фестиваля 29 июня будет представлен фильм Софии Копполы «Роковое искушение» (The Beguiled, США, 2017).
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