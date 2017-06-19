Премьера оперы «Адриана Лекуврер» прошла на «Звездах белых ночей»

© Мариинский театр

18 июня на сцене Мариинского-2 в рамках XXV Международного музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» состоялась премьера оперы Франческо Чилеа «Адриана Лекуврер» с Анной Нетребко в заглавной партии.

Опера в четырех действиях на либретто Артуро Колаутти по одноименной пьесе Эжена Скриба и Эрнеста Легуве впервые была представлена в Милане в 1902 году.

В первой в истории Мариинского театра постановке «Адрианы Лекуврер» также участвуют солисты Юсиф Эйвазов и Екатерина Семенчук, дирижер — Валерий Гергиев.

Режиссер и художник-постановщик спектакля — Изабель Парсьо-Пьери (Франция), художник по костюмам — обладатель премий «Сезар» и «Мольер» Кристиан Гаск.

«В своей постановке я попыталась соединить реальные исторические факты с теми взаимоотношениями героев, что прописаны в опере. В истории главной героини я вижу не только мелодраматическую любовную сторону, мне важно было обозначить тему поиска ею истины — la verita» , — цитирует Изабель Парсьо-Пьери сайт Мариинского театра.

Премьерные представления оперы «Адриана Лекуврер» продолжатся 21 июня, 20 и 21 июля.



