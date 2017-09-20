На небоскребе в «Москва-Сити» откроется музей с панорамным видом

1 июля начнет работу Музей Москва-Сити – первый музей истории «роста» Москвы, где можно будет увидеть, как высотное строительство меняло облик города. Экспозиция расположится на высоте 215 м на 56-м этаже делового комплекса «Империя».

Периметр с панорамными окнами представит художественные инсталляции, рассказывающие о городе через историю архитектуры высотных зданий, сообщает пресс-служба инициаторов создания музея, управляющей компании ПАО «Сити». Музей Москвы предоставил для этого проекта исторические материалы для создания инсталляций, а научные сотрудники Городского экскурсионного бюро Музея Москвы разработали экскурсию, на которой можно будет узнать о том, как исторически развивалась Москва, как появлялись и менялись в городе высотные ориентиры.

В аудиоинсталляции «Голос города» историями о любимых уголках Москвы поделятся Геннадий Хазанов, Василий Уткин, Денис Евстигнеев, Леонид Парфенов, Алена Долецкая, Ингеборга Дапкунайте, Виктория Толстоганова и другие известные жители города. Свои проекты для музея предоставили художники Юрий Гордон и Олег Бородин.

Мультимедийный объект «Параллельная реальность», созданный совместно с Музейным объединением «Музей Москвы», позволит представить, каким стал бы город, если были бы построены горизонтальные небоскребы Эль Лисицкого, Дворец Советов архитектора Бориса Иофана и другие утопические проекты ХХ века. Мобильная конструкция, перемещаясь вдоль панорамного окна, будет показывать здания в тех районах Москвы, где планировалось их возведение.

Центральный блок экспозиции будет посвящен деловому центру «Москва-Сити», в центре пространства разместится масштабная копия «Архитектона» Казимира Малевича.

В пространстве временных выставок будет представлена фотопанорама Москвы 1867 года, снятая с храма Христа Спасителя — в то время самой высокой точки города.

Музей будет открыт для посещения с 17:00 по 23:00 по понедельникам и с 11:00 по 23:00 со вторника по воскресенье.



