Московские кинотеатры покажут фильмы с Баталовым

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» © «Мосфильм»

На этой неделе в кинотеатрах Москвы начнутся открытые показы лучших фильмов, в которых снялся Алексей Баталов (1928-2017).

Об этом сегодня, 19 июня, на церемонии прощания с актером в Большом зале Дома кино сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, передает ТАСС.

«С этой недели кинотеатрах, входящих в сеть "Московское кино", будут проходить открытые показы лент с участием Баталова. Призываю всех прийти и посмотреть их на большом экране. Думаю, это будет хорошей данью памяти», — сказал Кибовский.

«У него не так много ролей, но нет ни одной проходной», — добавил глава департамента.

Алексей Баталов умер в ночь на 14 июня в возрасте 88 лет. Его фильмография насчитывает более 30 картин, среди которых «Большая семья» (1954), «Дело Румянцева» (1955), «Летят журавли» (1957), «Дорогой мой человек» (1958), «Дама с собачкой» (1960), «Девять дней одного года» (1961), «Три толстяка» (1966), «Живой труп» (1968), «Бег» (1970), «Чисто английское убийство» (1974), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Москва слезам не верит» (1979).







