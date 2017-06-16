Худрук Комеди Франсез расскажет в московском кинотеатре о «Ромео и Джульетте»

Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта» © CoolConnections

23 июня в московском кинотеатре «Формула Кино на Лубянке» после бесплатного утреннего показа спектакля Комеди Франсез «Ромео и Джульетта» состоится встреча с художественным руководителем Комеди Франсез, режиссером-постановщиком спектакля Эриком Рюфом.

Как сообщают организаторы показа, арт-объединение CoolConnections, во встрече также примет участие театральный режиссер Клеман Эрвье-Леже.

Зрители смогут задать вопросы о постановке, о выборе спектаклей для показов в кино, о сложностях и особенностях подготовки к ним, а также о планах на новый сезон. Модератор встречи — театральный журналист Наталья Витвицкая

«Ромео и Джульетта» — первый режиссерский опыт Эрика Рюфа на сцене Комеди Франсез. Режиссер перенес действие пьесы в 1930-е годы на юг Италии и создал атмосферу, напоминающую «Крестного отца» – с холодной, жесткой сценографией и ослепительными костюмами Кристиана Лакруа.

В спектакле используется канонический перевод на французский, сделанный в конце XIX века Франсуа-Виктором Гюго, сыном великого писателя. В кинотеатрах спектакль идет на французском языке с русскими субтитрами.

Начало в 10:00. Зарегистрироваться на показ бесплатно можно здесь.



