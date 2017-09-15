 
15:45 16 июня 2017Новости
12910
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Фильмы фестиваля «Зеркало» покажут в Москве

News_detailed_pictureКадр из фильма «Ты сам и твое»© Jeonwonsa Film

Сегодня, 16 июня, в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» начинаются показы конкурсных картин международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».

В программе фильмы «Сексуальная дурга» Кумара Сасадхарана (главный приз фестиваля в Роттердаме), «Ты сам и твое» Хон Сан-су (приз за лучшую режиссуру фестиваля в Сан-Себастьяне), «Фелисите» Алена Гомиса (большой приз жюри Берлинале-2017), «Кровь» Амата Эскаланте (приз FIPRESCI в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля).

Кроме того, 19 июня состоится показ фильма, ставшего победителем фестиваля «Зеркало».

Расписание:

Комментарии

Сегодня на сайте

Опять об ГоголяМедиа
Опять об Гоголя 

Эксперимент «Гоголь. Начало» выглядит крайне убедительным началом новой страницы в нашей сериальной индустрии

15 сентября 2017108460
20 лет спустяАкадемическая музыка
20 лет спустя 

Уникальному факультету исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории пошел третий десяток

15 сентября 201728640