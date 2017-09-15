Фильмы фестиваля «Зеркало» покажут в Москве

Фильмы фестиваля «Зеркало» покажут в МосквеКадр из фильма «Ты сам и твое»© Jeonwonsa Film
Сегодня, 16 июня, в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» начинаются показы конкурсных картин международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».
В программе фильмы «Сексуальная дурга» Кумара Сасадхарана (главный приз фестиваля в Роттердаме), «Ты сам и твое» Хон Сан-су (приз за лучшую режиссуру фестиваля в Сан-Себастьяне), «Фелисите» Алена Гомиса (большой приз жюри Берлинале-2017), «Кровь» Амата Эскаланте (приз FIPRESCI в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля).
Кроме того, 19 июня состоится показ фильма, ставшего победителем фестиваля «Зеркало».
Расписание:
- 16 июня в 19:30 — «Сексуальная дурга»
- 17 июня в 17:00 — «Ты сам и твое»
- 17 июня в 19:30 — «Фелисите»
- 19 июня в 18:00 — Фильм-победитель
- 20 июня в 19:30 — «Кровь»
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