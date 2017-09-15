Фильмы фестиваля «Зеркало» покажут в Москве

Кадр из фильма «Ты сам и твое» © Jeonwonsa Film

Сегодня, 16 июня, в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» начинаются показы конкурсных картин международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».

В программе фильмы «Сексуальная дурга» Кумара Сасадхарана (главный приз фестиваля в Роттердаме), «Ты сам и твое» Хон Сан-су (приз за лучшую режиссуру фестиваля в Сан-Себастьяне), «Фелисите» Алена Гомиса (большой приз жюри Берлинале-2017), «Кровь» Амата Эскаланте (приз FIPRESCI в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля).

Кроме того, 19 июня состоится показ фильма, ставшего победителем фестиваля «Зеркало».

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