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«Пионер» покажет фильмы Эскаланте и Гранрийе

News_detailed_pictureКадр из фильма «Наперекор ночи»© «Пионер»

17 и 18 июня в московском кинотеатре «Пионер» впервые в России будут показаны фильмы «Неукрощенные» («Дикая местность») Амата Эскаланте (Мексика) и «Наперекор ночи» Филиппа Гранрийе (Франция).

«Неукрощенные» (La Region Salvaje, 2016, 18+) — история борьбы секса и смерти в небольшом городе в Мексике, которая начинается после того, как туда падает загадочный метеорит. В 2016 году картина принесла Амату Эскаланте «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале.

Участник Роттердамского и Берлинского кинофестивалей, фильм Филиппа Гранрийе «Наперекор ночи» (Malgré la nuit, 2015, 18+) исследует пограничные зоны существования и пограничные состояния тела, сознания, души.

Расписание уикенда «Наконец-то в кино: На краю ночи» в кинотеатре «Пионер»:

  • 17 июня — «Неукрощенные»
  • 18 июня — «Наперекор ночи»

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

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