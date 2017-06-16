ГМП «Исаакиевский собор» получил нового директора

Юрий Мудров на научно-практической конференции «Исторические мемориальные парки в современном мире» в Музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Псковская область, апрель 2016 года © Музеи России

15 июня приступил к работе новый директор Государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор» – искусствовед Юрий Мудров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по культуре Петербурга, который принял решение о назначении, выбрав Мудрова из нескольких представленных кандидатов.

В комитете пояснили, что Юрий Мудров работает в сфере культуры Петербурга с 1982 года. В разное время он занимал руководящие должности в Государственном музее-заповеднике (ГМЗ) «Павловск», ГМЗ «Ораниенбаум», Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города.

Согласно информации на сайте Ассоциации искусствоведов, Юрий Мудров (р. 1952) окончил в 1975 году факультет истории и теории искусства Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Академии художеств СССР, в качестве куратора участвовал в подготовке и проведении 50 выставок в разных городах России, выступал с докладами на ряде научных конференций, автор множества искусствоведческих статей и каталогов выставок.

Специализируется на музейном деле, русском искусстве XVIII — XXI веков, русской и западноевропейской художественной культуре XVIII — XX веков.

В апреле директор ГМП «Исаакиевский собор» с 2008 года Николай Буров, выступавшимй против передачи собора РПЦ, заявил о намерении покинуть свой пост. Срок полномочий Бурова истек в начале июня.

В конце мая исполняющей обязанности директора ГМП «Исаакиевский собор» назначили заместителя директора по общественным связям Ираду Вовненко. Вскоре «Фонтанка.ру» сообщила, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился подобрать вместо нее другого кандидата на эту должность, причем этим кандидатом должен быть мужчина. Вовненко заявила, что уйдет с должности и.о. директора, однако затем опровергла свое заявление.

P.S. Сегодня, 16 июня, Ирада Вовненко прокомментировала «Интерфаксу» завершение своей работы на посту и.о. директора ГМП «Исаакиевский собор».

«Я решила уволиться, и невероятно счастлива по этому поводу. — заявила она. — Это исключительно мое решение, никем другим не продиктованное. Мне неинтересна эта замшелая деятельность, где нет никакого развития, где нет возможности для молодежи идти вперед, а есть лишь прикрытие музейной деятельностью».



