Библиографа РНБ восстановят в должности

Главный библиограф информационно-библиографического отдела Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге Татьяна Шумилова, уволенная после критики слияния РНБ с Российской государственной библиотекой (РГБ) в Москве в ближайшее время будет восстановлена в должности.

Об этом сегодня, 15 июня, Шумилова сообщила телеканалу «Санкт-Петербург».

Она рассказала, что подписала мировое соглашение с администрацией РНБ, причем запись в трудовой книжке об увольнении будет аннулирована.

Татьяну Шумилову, проработавшую в библиотеке 32 года, уволили в начале февраля, вскоре после ее публичного заявления с критикой объединения РНБ и РГБ. Она, в частности, сказала, что слияние «означает смерть нашей петербургской библиотеки», и высказала предположение, что подобные «решения принимают люди, которые чтением не занимаются и в библиотеки не ходят».

Протест в связи с увольнением выразили десятки филологов, литературоведов, писателей, переводчиков и издателей, подписавших открытое письмо директору РНБ. В своем заявлении исполком Санкт-Петербургского ПЕН-клуба назвал увольнение Шумиловой «сознательным унижением человеческого достоинства одного из лучших представителей петербургской интеллигенции».

«Напомню, что главного библиографа, критиковавшего абсурдные планы слияния РНБ и РГБ, уволили якобы за "прогул". — прокомментировал восстановление Шумиловой в должности историк, профессор ЕУСПб Борис Колоницкий. — Теперь же Шумилова восстановлена на своей должности. Это означает, что юридически позиция администрации РНБ была уязвима».



