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«Фотоувеличение» Антониони покажут в четырех городах России

News_detailed_picture© «Иноекино»

23 и 24 июня компания «Иноекино» представит в Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске премьеру отреставрированной копии фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение».

Фильм был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 1967 года и номинирован на «Оскар» за режиссёрскую и сценарную работы, напоминают организаторы показов.

  • «Фотоувеличение» (Blowup, Италия-Великобритания-США, 1966)
    Режиссер: Микеланджело Антониони
    Авторы сценария: Микеланджело Антониони, Тонино Гуэрра, Эдвард Бонд, по мотивам рассказа Хулио Кортасара «Слюни дьявола»
    Оператор: Карло Ди Пальма
    Монтаж: Франк Кларк
    Композитор: Хэрби Хэнкок
    В ролях: Дэвид Хеммингс, Ванесса Редгрейв, Сара Майлз, Джейн Биркин

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

  • 23 июня в 19:20
  • 24 июня в 19:20

Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»

  • 23 июня в 19:30
  • 24 июня в 19:30

Екатеринбург, кинотеатр «Колизей»

  • 24 июня в 18:30

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

  • 23 июня в 19:00

Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

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