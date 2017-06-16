«Фотоувеличение» Антониони покажут в четырех городах России

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23 и 24 июня компания «Иноекино» представит в Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске премьеру отреставрированной копии фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение».

Фильм был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 1967 года и номинирован на «Оскар» за режиссёрскую и сценарную работы, напоминают организаторы показов.

«Фотоувеличение» (Blowup, Италия-Великобритания-США, 1966)

Режиссер: Микеланджело Антониони

Авторы сценария: Микеланджело Антониони, Тонино Гуэрра, Эдвард Бонд, по мотивам рассказа Хулио Кортасара «Слюни дьявола»

Оператор: Карло Ди Пальма

Монтаж: Франк Кларк

Композитор: Хэрби Хэнкок

В ролях: Дэвид Хеммингс, Ванесса Редгрейв, Сара Майлз, Джейн Биркин

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

23 июня в 19:20

24 июня в 19:20

Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»

23 июня в 19:30

24 июня в 19:30

Екатеринбург, кинотеатр «Колизей»

24 июня в 18:30

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

23 июня в 19:00

Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.



