«Фотоувеличение» Антониони покажут в четырех городах России© «Иноекино»
23 и 24 июня компания «Иноекино» представит в Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске премьеру отреставрированной копии фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение».
Фильм был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 1967 года и номинирован на «Оскар» за режиссёрскую и сценарную работы, напоминают организаторы показов.
- «Фотоувеличение» (Blowup, Италия-Великобритания-США, 1966)
Режиссер: Микеланджело Антониони
Авторы сценария: Микеланджело Антониони, Тонино Гуэрра, Эдвард Бонд, по мотивам рассказа Хулио Кортасара «Слюни дьявола»
Оператор: Карло Ди Пальма
Монтаж: Франк Кларк
Композитор: Хэрби Хэнкок
В ролях: Дэвид Хеммингс, Ванесса Редгрейв, Сара Майлз, Джейн Биркин
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 23 июня в 19:20
- 24 июня в 19:20
Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»
- 23 июня в 19:30
- 24 июня в 19:30
Екатеринбург, кинотеатр «Колизей»
- 24 июня в 18:30
Новосибирск, кинотеатр «Победа»
- 23 июня в 19:00
Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
новости
18:53Худрук Комеди Франсез расскажет в московском кинотеатре о «Ромео и Джульетте»
17:45Готовится благотворительный аукцион к 25-летию ИПСИ
16:44Московские власти хотят привлечь к реновации Foster + Partners
15:45Фильмы фестиваля «Зеркало» покажут в Москве
15:27В Москве пройдет фестиваль городских сообществ
14:05«Пионер» покажет фильмы Эскаланте и Гранрийе
12:39«Гараж» и ЦДК представят программу «Кино о кино»
11:34ГМП «Исаакиевский собор» получил нового директора
Вчера
20:05Библиографа РНБ восстановят в должностиВсе новости