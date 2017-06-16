Объявлен лонг-лист премии «Просветитель»

Сегодня, 15 июня, оргкомитет премии «Просветитель» под председательством Александра Архангельского и Александра Гаврилова объявил лонг-лист премии «Просветитель-2017» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.

Длинный список премии опубликован на ее сайте, в него вошли 25 книг:

Андрей Балдин — «Новый Буквоскоп, или Запредельное странствие Николая Карамзина» (М.: Бослен, 2016);

Анна Броновицкая, Николай Малинин — «Москва: архитектура советского модернизма. 1955–1991. Справочник-путеводитель» (М.: Музей современного искусства «Гараж», 2016);

Дарья Варламова, Антон Зайниев — «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города» (М.: Альпина Паблишер, 2016);

Алексей Водовозов — «Пациент разумный. Ловушки "врачебной диагностики", о которых должен знать каждый» (М.: Эксмо, 2017);

Станислав Дробышевский — «Достающее звено» (в двух томах). «Книга первая. Обезьяна и все-все-все», «Книга вторая. Люди» (М.: Corpus, 2017);

Иван Ефишов — «Таинственные страницы. Занимательная криптография» (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016);

Анна Иванова — «Магазины "Березка": парадоксы потребления в позднем СССР» (М.: Новое литературное обозрение, 2017);

Юрий Иляхин — «Китай кусочками» (СПб.: Петербургское Востоковедение, 2016);

Ася Казанцева — «В интернете кто-то не прав! Научные исследования спорных вопросов» (М.: Corpus, 2016);

Алена Козлова, Николай Михайлов, Ирина Островская, Ирина Щербакова — «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах» (М.: Издательство Agey Tomesh, 2016);

Борис Колоницкий — «Товарищ Керенский. Антимонархическая революция и формирование культа "вождя народа". Март — июнь 1917 года» (М.: Новое литературное обозрение, 2017);

Александр Константинов — «Занимательная радиация» (СПб.: Супер издательство, 2017);

Михаил Кречмар — «Сибирская книга. История покорения земель и народов сибирских» (М.: Бухгалтерия и Банки, 2014);

Иван Курилла — «История, или Прошлое в настоящем» (СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017);

Нелли Литвак, Андрей Райгородский — «Кому нужна математика? Понятная книга о том, как устроен цифровой мир» (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017);

Михаил Маров — «Космос. От Солнечной системы вглубь Вселенной» (М.: Физматлит, 2017);

Вадим Махов — «Счастливый клевер человечества. Всеобщая история открытий, технологий, конкуренции и богатства» (М.: Альпина Паблишер, 2017);

Алексей Петухов — «Ар деко и искусство Франции первой четверти XX века» (М.: БуксМарт, 2016);

Александр Пиперски — «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского» (М.: Альпина нон-фикшн, 2017);

Дмитрий Побединский — «Чердак. Только физика, только хардкор!» (М.: АСТ, 2016);

Владимир Савельев — «Статистика и котики. Самая дружелюбная книга об анализе данных» (М.: Издательский сервис Ridero, 2016);

Тим Скоренко — «Изобретено в России. История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II» (М.: Альпина нон-фикшн, 2017);

Александр Соколов — «Ученые скрывают? Мифы XXI века» (М.: Альпина нон-фикшн, 2017);

Александр Тимофеевский — «Весна Средневековья» (СПб.: Сеанс, 2016);

Максим Франк-Каменецкий — «Самая главная молекула. От структуры ДНК до биомедицины XXI века» (М.: Альпина нон-фикшн, 2017).

Оргкомитет подготовил видеоролик с коротким описанием каждой книги из лонг-листа.

Короткий список будет объявлен 4 октября, его сформирует жюри премии:

Алексей Семихатов (председатель жюри), доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ФИАН, член Ученого совета Отделения теоретической физики Физического института имени П.Н. Лебедева РАН;

Евгений Бунимович, поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве;

Дмитрий Зимин, основатель премии «Просветитель» (с правом совещательного голоса);

Сергей Кавтарадзе, искусствовед, историк архитектуры, лауреат премии «Просветитель-2016» в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле»;

Сергей Мироненко, доктор исторических наук, профессор, научный руководитель Государственного архива РФ, член Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ;

Александр Панчин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИППИ РАН, лауреат премии «Просветитель-2016» в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «Сумма биотехнологии. Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей»;

Владимир Плунгян, доктор филологических наук, профессор, академик РАН, зам. директора Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики МГУ имени М.В. Ломоносова;

Екатерина Померанцева, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией ДНК-диагностики Центра Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО».

Церемония награждения лауреатов состоится 16 ноября в Москве. Каждый финалист премии получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей, каждый победитель — 700 тысяч рублей. Издатели книг лауреатов награждаются денежным сертификатом в 130 тысяч рублей на продвижение книг на рынке.

Кроме того, в рамках библиотечной программы премии ежегодно более чем в 100 библиотек России отправляются все книги их короткого списка и несколько книг Библиотеки Династия. В этом году это книга Татьяны Зарубиной «От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем» (М.: Розовый жираф, 2017).

Премия Дмитрия Зимина «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году. Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.



