Умер Баян Ширянов

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Сегодня, 15 июня, в Москве в возрасте 52 лет умер писатель Баян Ширянов (Кирилл Воробьев).

Об этом говорится в сообщении на странице группы поддержки Баяна Ширянова в фейсбуке. Писатель тяжело болел, с 2015 года проводился сбор средств на его лечение.

Кирилл Борисович Воробьев родился в 1964 году в Кирове, в 1990-х годах начал публиковаться в интернете под псевдонимом Баян Ширянов, также использовал другие псевдонимы.

Наибольшую известность получила трилогия Баяна Ширянова «Пилотажи» о жизни московских наркоманов, в которую вошли книги «Низший пилотаж» (выдвигался на премию Аполлона Григорьева 2001 года), «Срединный пилотаж» и «Верховный пилотаж».

В связи с книгой «Срединный пилотаж» активисты движения «Идущие вместе» обратились в прокуратуру, обвинив ее автора в распространении порнографии. На писателя завели дело по ст. 242 УК РФ, но в 2005 году суд вынес по делу оправдательный приговор.

Также среди произведений Баяна Ширянова «Пробел», «Монастырь», «Могила Бешеного», «Занимательная сексопатология», «Дуэль», «Пономарь», «Оборотень», «Содом Капустин».



