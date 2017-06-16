Умер Алексей Баталов

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В ночь на 14 июня в Москве в возрасте 88 лет умер актер театра и кино Алексей Баталов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника актера Владимира Иванова.

Алексей Владимирович Баталов родился в 1928 году во Владимире, в 1950 году окончил Школу-студию МХАТ и стал актером Центрального театра Советской Армии, в 1953–1956 годах играл на сцене МХАТ, в 1957–1975 годах был актером и режиссером киностудии «Ленфильм».

В 1944 году дебютировал в кино, фильмография актера насчитывает более 30 картин, среди которых «Большая семья» (1954), «Дело Румянцева» (1955), «Летят журавли» (1957), «Дорогой мой человек» (1958), «Дама с собачкой» (1960), «Девять дней одного года» (1961), «Три толстяка» (1966), «Живой труп» (1968), «Бег» (1970), «Чисто английское убийство» (1974), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Москва слезам не верит» (1979).

Также работал над несколькими фильмами в качестве режиссера и сценариста, участвовал в озвучании многих картин, в том числе мультфильма «Ежик в тумане» (1975).

С 1975 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе, с 1989 года заведовал кафедрой актерского мастерства.

Алексей Баталов был академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России, с 2007 по 2013 год — президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника». Автор книг «Судьба и ремесло», «Диалоги в антракте», а также мемуаров.

P.S. Прощание с Алексеем Баталовым состоится 19 июня Большом зале Центрального дома кинематографистов, актер будет похоронен на Преображенском кладбище, передает «Интерфакс».



