На «Стрелке» обсудят «Новую среду обитания»© Институт «Стрелка»
В пятницу, 16 июня, в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве начнется серия дискуссий «Новая среда обитания», которая объединит голландских и российских профессионалов, исследователей и практиков урбанизма.
Серия придумана Анастасией Смирновой и Александром Свердловым, основателями экспериментального архитектурного бюро SVESMI, и проходит при поддержке Посольства Королевства Нидерландов.
16 июня архитектор Александр Свердлов и девелопер Маркус Фернхаут — создатель стартап-хаба CIC Rotterdam, исполнительный директор Кембриджского инновационного центра — примут участие в дискуссии «Коллективные действия: девелопер vs архитектор».
21 июня состоится дискуссия «Новый быт: индустриальный дизайнер vs социолог» с участием социолога Виктора Вахштайна и дизайнера Юргена Бея, среди последних работ команды которого Studio Makkink & Bey — экспериментальная разработка «общежития по интересам» в Амстердамском университете.
На 2 августа назначена дискуссия «Информационные поля: разработчик vs экономический географ», в которой будут участвовать создатель приложения Nimbuzz, IT-бизнесмен Эверт-ЯпЛюгт и Алексей Новиков — декан Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ и кандидат географических наук, глава и соучредитель компании Habidatum, известной уникальными исследованиями социальных сетей.
Каждая дискуссия будет предваряться короткими презентациями недавних проектов участников.
На все дискуссии серии «Новая среда обитания» можно зарегистрироваться на сайте «Стрелки».
новости
Вчера
18:53Худрук Комеди Франсез расскажет в московском кинотеатре о «Ромео и Джульетте»
17:45Готовится благотворительный аукцион к 25-летию ИПСИ
16:44Московские власти хотят привлечь к реновации Foster + Partners
15:45Фильмы фестиваля «Зеркало» покажут в Москве
15:27В Москве пройдет фестиваль городских сообществ
14:05«Пионер» покажет фильмы Эскаланте и Гранрийе
12:39«Гараж» и ЦДК представят программу «Кино о кино»
11:34ГМП «Исаакиевский собор» получил нового директора
15 июня 2017
20:05Библиографа РНБ восстановят в должностиВсе новости