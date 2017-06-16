На «Стрелке» обсудят «Новую среду обитания»

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В пятницу, 16 июня, в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве начнется серия дискуссий «Новая среда обитания», которая объединит голландских и российских профессионалов, исследователей и практиков урбанизма.

Серия придумана Анастасией Смирновой и Александром Свердловым, основателями экспериментального архитектурного бюро SVESMI, и проходит при поддержке Посольства Королевства Нидерландов.

16 июня архитектор Александр Свердлов и девелопер Маркус Фернхаут — создатель стартап-хаба CIC Rotterdam, исполнительный директор Кембриджского инновационного центра — примут участие в дискуссии «Коллективные действия: девелопер vs архитектор».

21 июня состоится дискуссия «Новый быт: индустриальный дизайнер vs социолог» с участием социолога Виктора Вахштайна и дизайнера Юргена Бея, среди последних работ команды которого Studio Makkink & Bey — экспериментальная разработка «общежития по интересам» в Амстердамском университете.

На 2 августа назначена дискуссия «Информационные поля: разработчик vs экономический географ», в которой будут участвовать создатель приложения Nimbuzz, IT-бизнесмен Эверт-ЯпЛюгт и Алексей Новиков — декан Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ и кандидат географических наук, глава и соучредитель компании Habidatum, известной уникальными исследованиями социальных сетей.

Каждая дискуссия будет предваряться короткими презентациями недавних проектов участников.

На все дискуссии серии «Новая среда обитания» можно зарегистрироваться на сайте «Стрелки».



