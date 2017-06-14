Сцена на воде ВДНХ объявила летнюю программу© ВДНХ
Музыкально-литературные вечера, классические, этнические, джазовые и рок-концерты, опера и балет вошли в программу на лето-2017 сценического комплекса «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде».
29 июня, в день открытия новой сцены Зеленого театра на Садовом пруду парка «Останкино», ВДНХ и фонд «Подари жизнь» проведут благотворительный вечер с участием Чулпан Хаматовой и Дианой Арбениной.
С июня по сентябрь на площадке также выступят: Константин Хабенский, Александр Цыпкин, Haushka, Manizha, Кирилл Рихтер, Павел Карманов, Люси Роуз, Алина Орлова, Мариам Мерабова, группа «Хуун хуур ту» и многие другие.
Кроме того, в программе ночь одноактных балетов балета «Москва», гала-концерт Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, рок-опера «Юнона и Авось» театра Рыбникова, выступление симфонического оркестра «Русская филармония» с программой произведений Пьяццолы и бесплатные воскресные джазовые концерты.
Сцена на воде за лето примет около 40 мероприятий, в том числе 12 с бесплатным входом.
Полностью летняя программа опубликована на сайте ВДНХ.
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