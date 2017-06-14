Александр Бикбов прочитает в «Гараже» цикл лекций «Город. Взгляд изнутри»

© Музей современного искусства «Гараж»

С 15 июня по 18 июля в Лектории Музея современного искусства «Гараж» в Москве пройдет цикл лекций социолога Александра Бикбова «Город. Взгляд изнутри».

Как сообщает сайт «Гаража», цикл входит в публичную программу к выставке «Дэвид Аджайе: форма, масса, материал» и является продолжением одноименного исследовательского проекта, инициированного Александром Бикбовым, в рамках которого были собраны интервью и визуальный материал: практики освоения пространства и ментальные карты города, созданные подростками, иммигрантами, активистами и другими участниками городской динамики.

Диалог с исследователями ориентирован на вопросы о жизненных стилях и социальных практиках в городе, которые характерны для разных его обитателей; на взаимодействия, возникающие в городском пространстве (жилом и публичном), в том числе нетипичные и неожиданные; на каналы распространения знания о «переживаемом» городе, а не только о спроектированном и запланированном.

Эти темы редко попадают в фокус российских СМИ и социальных исследований, поэтому цикл предложит участникам и слушателям новый материал и обобщения.

Александр Бикбов — социолог, редактор междисциплинарного журнала «Логос», ассоциированный сотрудник Центра Мориса Хальбвакса (Париж), автор книги «Грамматика порядка: историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность» (2014), академических и просветительских статей, представляющих результаты изучения современного российского общества, реформ образования и науки, общественных движений, социопрофессиональных иерархий, исследований по социологии знания.



