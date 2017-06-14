Украина запретила георгиевскую ленту© profflag.ru
15 июня вступит в силу закон, запрещающий изготовление и пропаганду георгиевской ленты на территории Украины.
Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» опубликовала сегодня, 14 июня, газета «Голос Украины» — официальный орган Верховной Рады.
16 мая закон приняла Верховная Рада, 12 июня его подписал президент Украины Петр Порошенко. Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 1733 «Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты».
За публичную демонстрацию георгиевской ленты предусмотрены штрафы до 2550 гривен (около 5600 рублей) и до 5100 гривен (около 11100 рублей) или административный арест на срок до 15 суток за повторное нарушение в течение года.
Георгиевская лента или предметы с ее изображением при этом подлежат конфискации.
Согласно закону, пропагандой георгиевской ленты является публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение георгиевской ленты или ее изображения — показ георгиевской ленты во время массовых мероприятий, изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, а также в средствах массовой информации.
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