Работы Тино Сигала покажут в музеях Москвы

Тино Сегал © Colta.ru

С 1 августа по 14 сентября 2017 года фонд V-A-C представит в Новой Третьяковке и Музее архитектуры имени А.В. Щусева работы художника Тино Сигала (Германия-Великобритания), который бросает вызов пониманию искусства как материального производства и конструирует иммерсивные ситуации, перестраивающие традиционную музейную среду.

Проект «V-A-C Live: Тино Сегал» (куратор — Виктория Михельсон) включает семь произведений Тино Сегала и станет первой масштабной демонстрацией его работ в России.

«В "сконструированных ситуациях" Тино Сегала аудитории отводится центральная роль. — отмечают органиазторы. — Пропуская через себя опыт конструктивистов, он ставит себе целью дать зрителям опыт полного погружения и возможность преобразовать себя. Метод Сегала построен на исконных — устных и сенсорных — способах передачи знаний. Будучи активно вовлеченной в этот ритуал, аудитория участвует в переосмыслении музейной культуры. Работы художника, основанные на интерсубъективности, нарушают четко установленные правила посещения музеев и предлагают новые поведенческие схемы. Расширяя и подчеркивая роль посетителей, ситуации Тино Сегала не только дестабилизируют привычную музейную среду, но и поднимают вопрос об искусстве и его агентности».

«Отказ художника от материальности отражает ответственную позицию по отношению к миру, в котором мы живем и который мы загрязняем перепроизводством и отходами. В мире, как он есть, и так обращается достаточное количество вещей. Вместо того чтобы загромождать его своим творчеством, художник заинтересован в расширении социальных и физических пространств бытования искусства».

В Новой Третьяковке появятся четыре ситуации: «Kiss» («Поцелуй», 2002), «This is Propaganda» («Это пропаганда», 2002), «This is New» («Это новое», 2003) и первое произведение Тино Сегала под названием «Instead of Allowing Some Thing to Rise Up to Your Face Dancing Bruce and Dan and Other Things» («Вместо того чтобы позволять чему-либо возноситься к твоему лицу танцуя Брюса и Дэна и другое», 2000).

Одновременно в Музее архитектуры будут показаны три работы: «Kiss (clean version)» («Поцелуй (чистая версия)», 2006) и «This Variation» («Эта вариация», 2012), которые откроются с интервалом в три недели, а также «This Progress» («Этот прогресс», 2006), которая будет действовать на протяжении всего срока выставки.

В рамках выставки в Новой Третьяковке и Государственной галерее на Солянке пройдет образовательная программа (куратор — Рио Руцингер), посвященная исследованию различных тем, связанных с взаимодействием визуального искусства и искусства танца.