ВДНХ продолжает конкурс идей выставочных проектов «Взлет»

ВДНХ, павильон «Гидрометеорология» © ВДНХ

До 31 июля открыт прием заявок на участие в организованном ВДНХ конкурсе идей выставочных проектов «Вздет» по направлениям «Графический дизайн» и «Мода».

Заявки с указанием выбранного направления, описание идеи проекта и портфолио принимаются по адресу vzlet@vdnh.ru от авторов в возрасте от 18 до 30 лет включительно.

Победители будут объявлены не позднее 15 августа. Для их выставок ВДНХ предоставит экспозиционную площадку в павильоне №16 «Гидрометеорология».

Конкурс второго сезона проекта «Взлет» по направлениям «Фотография», «Видеоарт» и «Современное искусство» проводился весной.

В направлении «Фотография» победила группа авторов: Анастасия Бережинская (р. 1994), Михаил Замковский (р. 1990), Татьяна Казакова (р. 1993), Арсения Ковалева (р. 1994), Александра Крамарова (р. 1990), Роман Сазонов (р. 1991) и Игорь Терешков (р. 1989). Выставка их работ, объединенных темой «ВДНХ. Реконструкция», станет первой выставкой второго сезона конкурса и откроется в июле на площадке проекта «Взлет» — в павильоне ВДНХ «Гидрометеорология».

Победителем в направлении «Современное искусство» стал проект Екатерины Чопоровой (р. 1995) — тотальная инсталляция «Поле», размышление о взаимодействии и взаимоотношении жителей современного мегаполиса с дикой природой и ее обитателями.

В направлении «Видеоарт» победила Лариса Федотова (р. 1987). Осенью на выставке будет представлен ее видеопроект, посвященный Тропаревскому лесопарку.



