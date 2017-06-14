«Фитиль» покажет ретроспективу Юлиана Радльмайера

Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса» © Сineticle Films

В субботу, 17 июня, в московском кинотеатре «Фитиль» немецкий режиссер Юлиан Радльмайер представит ретроспективу своих работ, приуроченную к выходу в прокат его комедии «Самокритика буржуазного пса».

Юлиан Радльмайер — выпускник Берлинской кино- и телеакадемии (DFFB), переводил философа Жака Рансьера, работал ассистентом у Вернера Шрётера.

Политическая комедия «Самокритика буржуазного пса» — первая полнометражная картина Радльмайера — участвовала в Роттердамском и Берлинском кинофестивалях. Предыдущие работы режиссера, короткометражный фильм «Призрак бродит по Европе» (2013, премьера на фестивале в Оберхаузене) и среднеметражный фильм «Зимняя сказка пролетариата» (2014, премьера на Роттердамском фестивале), были показаны в России на международном фестивале независимого кино 2morrow (2016).

В российский прокат «Самокритика буржуазного пса» выходит 15 июня.

Программа ретроспективы в кинотеатре «Фитиль»:

«Призрак бродит по Европе» (Ein Gespenst geht um in Europa, Германия, 2013);



Владимир Маяковский материализуется в современном Берлине.

«Зимняя сказка пролетариата» (Ein proletarisches Wintermärchen, Германия, 2015)



Трое сотрудников клининговой компании готовят старинный замок к вернисажу. Абсурдистская комедия об обретении классового сознания в эпоху развитого неолиберализма.

«Самокритика буржуазного пса» (Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes, Германия, 2017)



Юлиан — молодой режиссер из Берлина. Отчаявшись найти деньги на новый фильм, он соглашается стать сезонным рабочим на яблочной плантации. Чтобы произвести впечатление на Камиллу, американскую студентку по обмену, Юлиан заявляет, что его работа на плантации — всего лишь творческая командировка для будущего проекта. Но после того, как идеалистка Камилла напрашивается к нему в напарники, Юлиан понимает, что не может больше лгать ей, ведь плантация — далеко не тот коммунистический рай, о котором он так мечтал. Кто знает, каково пришлось бы Юлиану, если бы ему на помощь не явился сам Франциск Ассизский...

Ретроспектива Юлиана Радльмайера и прокат фильма «Самокритика буржуазного пса» организованы компанией Сineticle Films при поддержке фестиваля 2morrow и German Films



