Федор Бондарчук представил новую школу кино и телевидения

© Школа кино «Индустрия»

Сегодня, 13 июня, на 28-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук представил школу кино и телевидения «Индустрия», созданную им совместно с «Национальной Медиа Группой» и кинокомпанией «Водород».

Как сообщает ТАСС, «Индустрия» стала первой в России индустриальной киношколой, созданной компаниями. Специализированная академия объединит лидеров российского кинопроизводства для воспитания нового поколения творческих кадров.

При школе будет организован экспертный совет. «За два месяца мы позвонили всем, кто снимает, производит, пишет, не было ни одного человека, который бы отказался поработать», — рассказал Бондарчук.

В экспертный совет вошли продюсеры Петр Ануров, Тимур Вайнштейн и Сергей Сельянов, режиссеры Кирилл Серебренников и Егор Баранов, сценаристы Олег Маловичко, Алексей Казаков и Андрей Золотарев, операторы-постановщики Максим Осадчий и Михаил Милашин, а также критик Антон Долин и гендиректор «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг» Антоне Сиренко.

Вступительные экзамены в школу «Индустрия» состоятся в июле-сентябре 2017 года, после этого начнется двухлетний курс обучения по специальностям «Сценарное мастерство», «Режиссура» и «Операторское мастерство». В январе 2018 года планируется открыть факультеты для вторых режиссеров, режиссеров монтажа и других специальностей.

Школа располагается в особняке в Подсосенском переулке в центре Москвы, она рассчитана на 120 слушателей. Обучение будет платным (300 тысяч рублей в год), но лучшие слушатели смогут получить гранты. Пока грантов шесть, впоследствии их число может быть увеличено.



