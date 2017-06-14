В Москве откроется фотовыставка о жизни в КНДР

Вонг Гуафенг. Урок английского языка в Международной футбольной школе Пхеньяна. 2014 © Wang Guofeng / Центр фотографии им. братьев Люмьер

С 22 июня по 3 сентября в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве пройдет выставка «(Не)возможно увидеть. Северная Корея».

В экспозицию войдут работы известных современных фотографов из Великобритании, Китая, Нидерландов, Словении и Франции. «Все они побывали в КНДР недавно, и каждый по-своему смог увидеть закрытое общество, акцентируясь на деталях, часто неуловимых невооруженным взглядом», — сообщает сайт Центра братьев Люмьер.

На открытие выставки приедут Эддо Хартман (Нидерланды), Филипп Шансель (Франция) и Элис Велинга (Нидерланды).

Кроме того, в Центре братьев Люмьер будут представлены «фотографии, созданные в годы дружбы СССР и КНДР, когда фотография сыграла колоссальную роль в формировании идеологически выверенного образа "дружественной социалистической страны"».

Как отмечают организаторы, «многие вошедшие в выставку серии были показаны в рамках персональных и сборных выставок ведущих музеях и галереях мира».











