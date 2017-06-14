Каталонский театр представит в Москве иммерсивный спектакль о мигрантах

16,17 и 18 июня в одном из домов в центре Москвы состоятся представления иммерсивного спектакля «Habitaculum» театра Kamchàtka (Барселона) из трилогии о мигрантах, путешествующих по миру в поисках лучшей жизни.

«Место, где будет идти спектакль, хранится организаторами в тайне, и узнать адрес вы сможете только после покупки билета», — говорится в сообщении на сайте kamchatka-moscow.ru.

Герои спектакля «Habitaculum» прибывают в новую страну и новый город, находят здесь дом, в котором хотят остаться. Зрители попадают в этот дом и свободно переходят из комнаты в комнату, знакомятся с его обитателями, их образом жизни и принимают непосредственное участие в жизни дома.

Спектакль идет 4,5 часа, зрители могут попасть на спектакль каждые 10 минут и провести в доме неограниченное количество времени.

Театр Kamchàtka был создан группой актеров разных национальностей и творческих дисциплин, объединившихся вокруг режиссера Адриана Шварштейна для осмысления возможностей уличной театральной импровизации применительно к теме иммиграции.

За последние восемь месяцев театр побывал на гастролях в разных городах Бразилии, Бельгии, Чили, Ирландии, Индии и Германии. В Москву театр Kamchàtka впервые приезжал в 2016 году, тогда все билеты на пять представлений спектакля «Fugit» были проданы задолго до показов.

Гастроли театра Kamchàtka проходят при поддержке Департамента культуры города Москвы, Посольства Испании в России, Института Сервантеса, Союза театральных деятелей Российской Федерации и Испанского института туризма



